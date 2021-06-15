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Чемпион UFC изобразил как мочится на портрет соперника

07:56, 16 июня 2021
Алекс Волкановски Алекс Волкановски Фото: alexvolkanovski/instagram.com

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Алекс Волкановски опубликовал фотографию в Instagram, где он вместе с другом Крейгом Джонсом приспустил штаны и повернулся к портрету своего предстоящего соперника Брайана Ортеги.

Происходящее Волкановски пометил тегами #австралийскийюмор и #туалетнаяпауза.

Таким образом Волкановски раскручивает не только предстоящую защиту титула от Ортеги, которая намечена на 25 сентября, но и возрождение реалити-шоу The Ultimate Fighter, где соперники станут главными тренерами противоборствующих команд. Это уже не первый выпад австралийца в адрес соперника, который ведёт себя более корректно.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион Ultimate Fighting Championship американец Генри Сехудо рассматривает возможность возобновления карьеры и готов сразиться с чемпионами в легчайшем, наилегчайшем и полулёгком весах.

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