Сехудо готов вернуться в бои и сделал вызов трём чемпионам UFC

https://static.news.ru/photo/cecf4e5c-b9f1-11eb-9d32-96000091f725_660.jpgГенри СехудоФото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship американец Генри Сехудо рассматривает возможность возобновления карьеры и готов сразиться с чемпионами в легчайшем, наилегчайшем и полулёгком весах. Об этом Сехудо написал на своей странице в Twitter.
Эй, Дэйна Уайт, у тебя есть чемпион в 125 фунтах Дэйвесон Фигейредо, бумажный чемпион и обладатель Оскара Алджемейн Стерлинг (намёк на симуляцию в бою с Петром Яном, благодаря которой он завоевал титул. — NEWS.ru) и я хочу стать охотником на крокодила Алекса Волкановского. Я здесь, чтобы снова сделать Америку великой, — написал Сехудо.
34-летний боец объявил об окончании карьеры год назад после победы над Домиником Крусом на UFC 249, после чего оставил вакантным свой пояс в легчайшем весе.
Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо объявил о возобновлении карьеры и готовности встретиться с победителем титульного реванша между россиянином Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджемейном Стерлингом.