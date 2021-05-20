Сехудо готов вернуться в бои и сделал вызов трём чемпионам UFC

https://static.news.ru/photo/cecf4e5c-b9f1-11eb-9d32-96000091f725_660.jpg Генри Сехудо Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship американец Генри Сехудо рассматривает возможность возобновления карьеры и готов сразиться с чемпионами в легчайшем, наилегчайшем и полулёгком весах. Об этом Сехудо написал на своей странице в Twitter.

Эй, Дэйна Уайт, у тебя есть чемпион в 125 фунтах Дэйвесон Фигейредо, бумажный чемпион и обладатель Оскара Алджемейн Стерлинг (намёк на симуляцию в бою с Петром Яном, благодаря которой он завоевал титул. — NEWS.ru) и я хочу стать охотником на крокодила Алекса Волкановского. Я здесь, чтобы снова сделать Америку великой, — написал Сехудо.

Hey @danawhite so you have a walking pez dispenser champ at 125lbs @daico_deusdaguerra a paper champion and Oscar winner @funkmastermma and a wanna be Crocodile Hunter @alexvolkanovski . Iâm feeling generous and here to help you make America great again. #C4 pic.twitter.com/XMND3Z1b8k — Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 18, 2021

34-летний боец объявил об окончании карьеры год назад после победы над Домиником Крусом на UFC 249, после чего оставил вакантным свой пояс в легчайшем весе.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо объявил о возобновлении карьеры и готовности встретиться с победителем титульного реванша между россиянином Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджемейном Стерлингом.