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Сехудо готов вернуться в бои и сделал вызов трём чемпионам UFC

07:45, 21 мая 2021
Генри Сехудо Генри Сехудо Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship американец Генри Сехудо рассматривает возможность возобновления карьеры и готов сразиться с чемпионами в легчайшем, наилегчайшем и полулёгком весах. Об этом Сехудо написал на своей странице в Twitter.

Эй, Дэйна Уайт, у тебя есть чемпион в 125 фунтах Дэйвесон Фигейредо, бумажный чемпион и обладатель Оскара Алджемейн Стерлинг (намёк на симуляцию в бою с Петром Яном, благодаря которой он завоевал титул. — NEWS.ru) и я хочу стать охотником на крокодила Алекса Волкановского. Я здесь, чтобы снова сделать Америку великой, — написал Сехудо.

34-летний боец объявил об окончании карьеры год назад после победы над Домиником Крусом на UFC 249, после чего оставил вакантным свой пояс в легчайшем весе.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо объявил о возобновлении карьеры и готовности встретиться с победителем титульного реванша между россиянином Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджемейном Стерлингом.

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