Чеченские страсти: что на самом деле случилось в бою Кадырова-младшего

Сыну Рамзана Кадырова отдали победу на турнире по боксу после того, как соперник начал его избивать. Такие заголовки можно было видеть в российских медиа 19 апреля, и эта тема не утихает до сих пор. 13-летнему Адаму Кадырову устроили разнос в Instagram, призывали отказаться от «позорной победы», судье того боя пришлось оправдываться. За сына главы Чеченской Республики заступились многие известные земляки, в том числе и родной отец. А что в реальности случилось на боксёрском турнире 18 апреля? Сейчас разберёмся.

Турнир назывался «Время легенд», проходил он под эгидой клуба «Ахмат», которым управляет Рамзан Кадыров. На этом турнире, который проводится в Грозном регулярно, выступают чеченские боксёры против иностранцев. Периодически там боксируют и сыновья Кадырова. Как ни странно, они ни разу не проигрывали.

В прошлые выходные Адам дрался со своим ровесником Асланом Биттировым. В отличие от многих других соперников Адама, соотечественник оказался неуступчивым. Настроен он был очень серьёзно и во втором раунде пошёл с сыном Рамзана Кадырова в жёсткий размен. Оба боксёра периодически наносили точные удары, но затем Аслан начал доставать Адама конкретно. В этот момент судья решил вмешаться и отсчитал стоячий нокдаун... Аслану.

Тот такого не ожидал, разводил руками с удивлением. И в этот момент месседж уловила команда Аслана, выбросившая на ринг полотенце. Комментаторы, освещавшие бой на канале «Матч Боец», очень удивились тому, что увидели.

Судья боя объяснил решение тем, что в детских боях нужно защищать здоровье боксёров максимально внимательно, а Аслан, как ему показалось, выглядел потрясённым. Когда было выброшено полотенце, то он уже не имел права не остановить бой, ведь полотенце — это жест добровольной сдачи.

После этого в социальных сетях начался скандал. Адаму начали писать в Instagram, бой называли договорным, победу — позорной, от которой необходимо отказаться. Пользователи соцсети также интересовались, за сколько он купил этот бой, и называли подростка никудышным боксёром.

Реагировать пришлось на самом высоком уровне. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов вступился за сына главы республики.

Хочу сообщить, что мой дорогой племянник Адам заявил о готовности в любое время провести повторный бой. А я знаю, что он слова на ветер не бросает. Нокдаун отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжёлый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию. А когда секундант выбросил полотенце, соответственно, принял решение остановить бой, — проводит слова Даудова «Чечня Сегодня».

Поддержал Кадырова-младшего и известный боец UFC чеченского происхождения, гражданин Швеции Хамзат Чимаев. Он написал в Instagram, что Адам — его брат.

Высказался даже сам Рамзан Кадыров. Там вдруг появилась версия с ударом в глаз.

Если судья видит, что удар пришёлся в глаз, он должен остановить бой. Без разницы, мой это сын или нет, — заявил Кадыров, отметив, что СМИ занимаются чёрным пиаром.



В конце концов, высказался и сам Адам Кадыров. Оказывается, пропускать удары было его планом.

Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я недоволен этим. Готов провести повторный бой. Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу, — сказал Кадыров-младший.

Словом, скандал разгорелся чувствительный. Наверняка, в семье Кадыровых не ожидали шумихи в СМИ. И уж тем более не ожидали нападок со стороны пользователей Instagram, но так бывает, если люди видят несправедливость. Все её видели, как бы ни оправдывали судью чиновники, приближённые Рамзана Кадырова и сам глава Чечни. Останавливать бой и отсчитывать нокдаун Аслану Биттирову у рефери не было никаких спортивных причин, это подтвердит любой объективный эксперт по боксу.