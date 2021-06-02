Бывший тренер Кличко назвал алчными отца и сына Ломаченко

https://static.news.ru/photo/df7136c4-c394-11eb-b72a-96000091f725_660.jpgВасилий ЛомаченкоФото: LOMACHENKO / Василий Ломаченко/vk.com
Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал об отношении к экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко, его отцу и тренеру. В интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда» он назвал отца и сына алчными.
Завистливые, какие-то алчные, погоня за медалями и регалиями. Там должно чётко так вот быть и всё, и подминание под себя всех слабеньких. Они же таким образом и собрали команду. Мне по барабану, обижу их или нет, — сказал Городничев.
Василий Ломаченко проведёт очередной поединок после поражения в титульном бою от американца Теофимо Лопеса 26 июля в Лас-Вегасе с японцем Масаёси Накатани.
Как сообщалось ранее, украинский тренер по боксу Сергей Городничев рассказал о коррупции на Олимпийских играх и цене золотой медали для Василия Ломаченко.
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