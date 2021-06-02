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Бывший тренер Кличко назвал алчными отца и сына Ломаченко

14:08, 02 июня 2021
Василий Ломаченко Василий Ломаченко Фото: LOMACHENKO / Василий Ломаченко/vk.com

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал об отношении к экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко, его отцу и тренеру. В интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда» он назвал отца и сына алчными.

Завистливые, какие-то алчные, погоня за медалями и регалиями. Там должно чётко так вот быть и всё, и подминание под себя всех слабеньких. Они же таким образом и собрали команду. Мне по барабану, обижу их или нет, — сказал Городничев.

Василий Ломаченко проведёт очередной поединок после поражения в титульном бою от американца Теофимо Лопеса 26 июля в Лас-Вегасе с японцем Масаёси Накатани.

Как сообщалось ранее, украинский тренер по боксу Сергей Городничев рассказал о коррупции на Олимпийских играх и цене золотой медали для Василия Ломаченко.

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