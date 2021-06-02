Бывший тренер Кличко назвал алчными отца и сына Ломаченко

Фото: LOMACHENKO / Василий Ломаченко/vk.com

Александр Круглов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александр Красюк рассказал, какой заработок может получить его подопечный в случае победы над чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Интервью Красюка размещено на YouTube-канале Andrey Burenok.

О какой сумме идёт речь, когда мы говорим о поединке Усик — Джошуа? О миллионах. Нет, не о десятках миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра, — рассказал Красюк....