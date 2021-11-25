Бывший оппонент Фёдора Емельяненко завершил карьеру в MMA

Боец смешанных единоборств Мэтт Митрион, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator, объявил о завершении карьеры в MMA. Спортсмен признался MMA Fighting, что его интригует возможность выступать в кулачных боях.

Рискну сказать, что я закончил карьеру в ММА. Мне действительно нравится тот формат, в котором я буду драться сейчас. Кто-то может назвать меня хвастуном или невеждой, но я не чувствую, что меня начали побеждать в стойке. Последние три поражения техническим нокаутом были у меня из-за того, что мне доставались удары головой, — заявил Митрион.

При этом спортсмен заверил, что не планирует завершать спортивную карьеру. Митрион сказал, что повесит перчатки на гвоздь, когда осознает, что уже не способен переигрывать оппонентов в стойке.

За свою профессиональную карьеру в MMA Митрион провёл 22 поединка, в которых одержал 13 побед (11 — нокаутом), потерпел восемь поражений, а одна схватка была признана несостоявшейся.

Российским болельщикам американец известен по боям с Фёдором Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Первого он нокаутировал в июне 2017 года. Со вторым бился дважды. Первый поединок признали несостоявшимся, так как отечественный боец получил удар в пах и не смог драться. Во втором россиянин взял верх нокаутом.

Ранее Харитонов выразил мнение, что Тимоти Джонсон специально уступил Фёдору Емельяненко в главном поединке первого в истории российского турнира Bellator. Спортсмен сказал, что американец не действовал в привычной для себя манере и нарочно подставлялся.