Бывший чемпион UFC заявил об отказе Чимаева драться с ним Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд заявил, что Чимаев отказался от боя с ним

Американский боец ММА Люк Рокхолд / Фото Scott Taetsch/Global Look Press

Американский боец ММА Люк Рокхолд заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отказался от поединка с ним, сообщает ESPN MMA. Рокхолд хотел подрастя с Чимаевым в UFC в средней весовой категории.

Хамзат отказался. Он предпочёл остаться в полусреднем дивизионе. Но подчеркну: на тот момент это был умный ход для него, — сказал Рокход.

Ранее Хамзат Чимаев предложил Конору Макгрегору провести с ним и с британским бойцом Дарреном Тиллом спарринг перед возвращением ирландца в октагон. На странице в Twitter он заявил, что будет ждать ирландца в своём лагере.