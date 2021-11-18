«Бывало, что в душе не было воды»: Штырков о тренировках в Дагестане

Боец ACA Иван Штырков в беседе с NEWS.ru признался, что бытовые условия тренировочного лагеря в Дагестане не всегда соответствовали тем стандартам, к которым он привык в Екатеринбурге. По его словам, иногда в душевой отключали горячую воду, а переодеваться приходилось в зале.

Бывало, что условия не всегда соответствовали тому, к чему привык в Екатеринбурге. Например, раздевалка была маленькой, вследствие чего иногда приходилось переодеваться в зале. Бывало, что в душе не было воды либо шла только холодная. Но это бытовые ситуации. Ничего сверхъестественного. Да, однажды в районе отключили холодную воду на неделю. Но причиной тому был катаклизм. От этого никто не застрахован, — сказал Штырков.

При этом он признался, что данные случаи не вызывали у него серьёзного дискомфорта, а его третий тренировочный лагерь в Дагестане прошёл практически идеально.

Понимал и представлял, что меня ждёт, поэтому было максимально комфортно. И это касается не только психологических аспектов. Знал, что и где находится, в какой магазин можно сходить, в каких заведения заказать еду. С каждым разом всё становится лучше. Приезжаешь как к себе домой, — добавил атлет.

Ранее Штырков выразил мнение, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опасается, что спортсмены из Дагестана завоюют титулы в нескольких весовых категориях, поэтому не форсирует их продвижение в рейтинге. Как сказал спортсмен, этим обусловлен тот факт, что Магомед Анкалаев до сих пор не получил шанс побороться за пояс в полутяжёлом дивизионе.