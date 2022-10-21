«Будут доминировать»: Туменов предсказал победы Махачеву и Яну на UFC 280 Как выступят Ислам Махачев, Петр Ян и Никита Крылов на главном турнире осени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Бывший боец UFC Альберт Туменов в интервью NEWS.ru перед турниром UFC 280 дал прогнозы на поединки Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой, Петра Яна с Шоном О’Мэлли и Никиты Крылова с Волканом Оздемиром. Все они пройдут на турнире UFC 280 в Абу-Даби в субботу, 22 октября. Махачев будет биться за титул чемпиона UFC в легком весе, а Петр Ян попробует вернуться на победные рельсы после потери пояса в боях с Алджемейном Стерлингом.

«У Оливейры не было таких соперников как Махачев»

— Альберт, в России все уверены в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой. Это наша самоуверенность в силу патриотизма или россиянин действительно технически, тактически и морально сильнее бразильца?

— Мы уверены в победе Ислама не только из принципа «за наших, за победу». Мы смотрим на стили. С кем дрался Оливейра. Последние три встречи он провёл с ударниками, которые не обладают такой борьбой, самбо или грэпплингом как у Ислама. Мы знаем, что команда Хабиба и Ислама славится своей борьбой в партере.

Это сыграло ключевую роль. В стойке, конечно, чуть опаснее будет Оливейра. Но если бой перейдёт в партер, Ислам не почувствует дискомфорта. Махачев сам будет переводить соперника в партер с контролем. Оливейра не сможет его победить приёмом, потому что грэпплинг — сильная сторона россиянина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Альберт Туменов

Бой может завершиться досрочно, но я склоняюсь к решению судьей. Ислам будет доминировать в партере, удерживать, гранд-энд-паунд и выиграет единогласным решением.

— У Оливейры в карьере были борцы уровня Ислама Махачева?

— Как я помню, бразилец проигрывал как техническими нокаутами (четыре раза), так и приёмами (три раза). Полагаю, что борцов такого уровня у него не было. Хотя бы по той причине, что сейчас Ислам Махачев — это как Хабиб Нурмагомедов в своё время. Все мы знаем, что с борьбой Хабиба никто не справился. От многих бойцов и знакомых из Дагестана, которые с ними тренируются, я слышал, что у Махачева огромная физическая сила и он очень крепкий в партере. Все в один голос утверждают, что с ним тяжело бороться. Оливейра представляет опасность, это так. Он доказал, что является достойным чемпионом, но стили сделают разницу.

— Слава о борьбе Хабиба всегда шла впереди него самого. Слава Ислама отстает. Это из-за того, что его на Западе все еще плохо знают?

— Да. Хабиб тоже через это проходил. О нём не сразу заговорили. Все знали, что у него хорошая борьба. Но до того, как он стал чемпионом, это не так уж отмечали. Когда Ислам станет чемпионом, о нём будут говорить больше. О чемпионах больше пишут, чаще говорят, они становятся интереснее в медиа. Если он выиграет в доминирующей манере в борьбе, об этом будут говорить.

«О’Мэлли превосходит Яна только в размахе рук»

— В чем вы видите главную опасность для Петра Яна от Шона О’Мэлли?

— Все мы знаем, что Шон О’Мэлли — хороший ударник, известен нокаутами. Мне он нравится как боец своей точной работой. Полагаю, они будут драться в тройке. Но в арсенале Петра Яна намного больше навыков, чем у О’Мэлли. Он работает в разных стойках, работает руками, ногами. У него хорошая защита. Петр будет прессинговать Шона. Я буду болеть за Петра. Он мне очень нравится.

— Есть ли такой компонент, в котором точно превосходит Петра Яна?

— Разве что размах рук. В этом у него преимущество. Петру нужно будет сокращать дистанцию обманками, финтами и попадать. Именно в этом ему О’Мэлли неудобен. Размах рук имеет огромное значение для хорошего ударника. Это солидный плюс. У Шона есть шанс панчера. Легкомысленно к нему относиться нельзя. Он — потенциально серьёзный боец. Петру надо быть аккуратнее и спокойно забивать бой.

— Ян последние поединки проводил в формате пяти раундов, сейчас — три. Этот регламент в пользу О’Мэлли?

— Уверен, что Петр Ян имеет в виду то, что поединок пройдет три раунда, поэтому будет включаться с первого. А так, опыт пятираундовых боях — это плюс для россиянина. Сейчас три или пять раундов не сделают разницы. Ян должен выигрывать, потому что он в расцвете сил и у него более разнообразная ударная техника.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Пётр Ян

Да, О’Мэлли тоже хорош, но Пётр Ян он может работать руками и ногами. У него отличный футворд, он хорошо двигается. Россиянин должен выиграть, показав хороший бокс. И фактор трёх раундов не должен сказаться.

«Крылов надо хладнокровно провести бой»

— У Никиты Крылова и Волкана Оздемира чередуются победы и поражения. Кто сейчас подходит к бою в качестве фаворита?

— Поединок равных соперников. В плане продвижения своей карьеры они примерно на одинаковом уровне. Оба побеждают и проигрывают. Но Никита Крылов нокаутировал Александра Густафссона в последнем бою. Это большое имя. Тем не менее, равные шансы. Никита может выиграть, но у Волкана есть тяжелый нокаутирующий удар. 50 на 50, я не знаю, кто выиграет в этом поединке. Оба достойные соперники и желаю удачи Никите, которого знаю лично. Если он грамотно подготовиться без травм... Оздемир — не такой боец, которого нельзя пройти.

— Правильным ли для Никиты будет осторожно провести первый раунд, когда соперник еще свеж и может ударить и включаться уже со второй пятиминутки?

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»Никита Крылов (снизу) Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»Никита Крылов (снизу)

— Честно говоря, я бы не сказал так. Я не вижу такого, чтобы Оздемир представлял какую-то сумасшедший серьезную угрозу в первом раунде. Особо я за ним не следил, чтобы вдаваться в конкретные детали, говорить о нюансах его техники. Не изучал его, чтобы сказать, какая именно против него тактика пройдёт. Это сбалансированный боец. У Никиты будет все шансы победить, если он грамотно и хладнокровно проведёт бой. Я думаю, он выиграет.

— Как можно оценить чемпионские амбиции Крылова в полутяжёлом весе?

— Я бы не сказал, что он будет претендовать на титул прямо сейчас, но все шансы есть. Мы видим пример Чарльза Оливейры, который был на грани увольнения из UFC, но вернулся другим бойцом. У Никиты Крылова есть ударная техника, он неплохо делает болевые приёмы. Поэтому если будет желание и мотивация, почему нет?