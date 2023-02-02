«Будто Бог взял меня в руки»: интервью с тяжеловесом UFC Сергеем Спиваком Молдавский боец рассказал NEWS.ru о предстоящем поединке с Дерриком Льюисом и дружбе с российскими бойцами

Фото: @polar_bear_ft_official

Молдавский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, Сергей Спивак

Молдавский боец Сергей Спивак по прозвищу Полярный Медведь в интервью NEWS.ru рассказал о предстоящем поединке с Дерриком Льюисом, попытался понять причины ухода из UFC Фрэнсиса Нганну, а также признался в любви к команде Fedor Team и дал характеристику Александру Волкову.

Поединок Спивака и Льюиса пройдет в ночь с 4 на 5 февраля. Он станет главным событием турнира UFC Fight Night 218. Изначально бойцы должны были встретиться в ноябре прошлого года, но американец снялся с поединка за день до выхода в клетку, сославшись на проблемы с желудком.

«Сейчас никаких эксцессов не будет»

— Сергей, почему в интервью пресс-службе UFC вы заявили, что предстоящий поединок не является для вас важным?

— Не совсем так. Для меня важен каждый поединок. Я не разделяю их по значению и к любому бою отношусь серьёзно. Победа в этом поединке выведет меня на лучшую позицию. Но что будет тогда? Будет ещё более важный бой, допустим с кем-то из топ-5. Поэтому я и не разделяю бои на важные и неважные.

— Вы являетесь фаворитом у букмекеров, а Деррик Льюис потерпел три поражения в четырех боях. Находится ли сейчас американец в статусе сбитого летчика?

— Не люблю букмекеров, потому что ставками занимаются ребята, которые в своей жизни никогда не занимались спортом. Они не понимают, о чём судят. Не ориентируюсь на них. И не думал о Льюисе как о сбитом летчике. Я настраиваюсь на Деррика, который идёт на победной серии, который отлично готов к бою со мной и у которого есть нокаутирующий удар.

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Деррик Льюис

— Как восприняли отмену боя с Льюисом в ноябре? Уверены, что Деррик сейчас выступит?

— Тяжело воспринял, но с понимаем. Потратили больше времени на подготовку, успели и отдохнуть. Сейчас думаю, что никаких эксцессов не будет.

«Четыре тысячи долларов — самый большой гонорар до UFC»

— Каким был самый большой гонорар в вашей карьере до попадания в UFC?

— Три тысячи долларов плюс ещё одна. Это самый большой.

— А за первый бой?

— Ничего не получил. За второй бой заработал $100.

— Что спортсмен может сделать с четырьмя тысячами? Их и на подготовку не хватит.

— А ничего и не сделаешь, особенно если будешь готовиться в Америке. Дома ещё как-то прожить можно. Но если у тебя есть семейная жизнь и ребёнок, содержать кого-то помимо себя будет очень тяжело.

— Насколько чувствительным для вас было поражение в дебютном поединке от Уолта Харриса?

— Очень сильно чувствительным. Вообще не понимал, что происходит. Думал, что это конец для меня. В первую неделю после боя было очень сложно. Как будто Бог взял меня в свои руки и провёл по дороге со словами: «Ты там, где должен быть, у тебя всё получится». Потихоньку стало получаться.

— Нынешний Сергей Спивак смог бы победить Уолта Харриса?

— Да, смог бы. Вопрос оппозиции. Я прилетел в Канаду и принял бой за три недели, выйдя на замену вместо Алексея Олейника. Понимаю, что был стресс, переживания от того, что предыдущие бои выигрывал досрочно в первых раундах. Тут понял, что уже другой уровень бойцов. Если бы я пришёл из ACA, проблем не было бы. Пётр Ян сразу прошёл проверку серьёзными боями.

«Сразу соглашусь на восемь миллионов»

— Кто вам больше других помогал адаптироваться в США на первых порах?

— Боюсь кого-то не вспомнить. В первую очередь мне помогали с жильём, потому что не у всех есть возможность оплачивать его себе. Здесь дорого жить. С машиной помогал Благой Иванов. Скоро ему предстоит бой с Марчином Тыбурой.

— Ребята, которые вам помогали, Александр Волков или Сергей Павлович, есть те бойцы, с которыми вы бы не хотели драться?

— Кстати, Саша Волков сильно помогал. Советами и разговорами, всем, чем мог. С ним бы драться не хотелось, как и с Ивановым. Саша Романов ещё есть. Но круг соперников становится уже и с кем-то встретиться придётся.

— Если бы вам в UFC предложили восемь миллионов долларов за бой, вы бы стали настаивать на том, чтобы организация непременно улучшила страховку всем бойцам?

— У меня бы не было таких проблем, как у Фрэнсиса Нганну. Я бы сразу согласился. Нганну на другом уровне. Он зарабатывает очень большие деньги. Если бы я заикнулся и начал торговаться, меня выгнали, потому что я не так привлекателен для инвесторов, как он.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Франсис Нганну

— Просто в голове не укладывается то, что он получил 600 тысяч за прошлый бой и сейчас махнул рукой на восемь миллионов.

— Видимо, у него всё хорошо. Может, есть свои принципы. Мы все очень разные, и у каждого свои причуды. Попытался сделать что-то для нас, не получилось, Фрэнсис ушёл чемпионом. Он найдёт себя в жизни.

— Кто сейчас лучший тяжеловес мира?

— Надо смотреть на чемпионов. Не у всех наших бойцов есть возможность драться в США. Это факт. Всегда есть проблемы с визами и другими делами. Неизвестно, что бы было. В скором времени может всё измениться.

«Только победа Фёдора»

— Ваше знакомство с ММА началось с просмотра поединков Фёдора Емельяненко. Какие были впечатления?

— Это было ещё в Прайде. Кажется поединок с огромным корейцем (Хон Ман Чой). Помню у него были белые волосы. По Емельяненко попали, но он выстоял и завершил бой. Помню бой с Мирко Филипповичем и другие.

— В один день с вами Емельяненко дерется с Райаном Бейдером. Какие ожидания?

— Только победа. Просто надеюсь, что Фёдор будет в своей лучшей форме. Конечно, я понимаю, что это не будет его лучшая форма в его карьере, но хотя бы лучшая форма на сегодняшний день. Хочу, чтобы обстоятельства сложились так, чтобы никто из них не получил травму, чтобы Фёдор вышел победителем.

— Чей путь круче — Хабиба или Федора?

— Самое главное, чтобы человек был хороший. Неважно, как ты завершил карьеру. Я не смотрю на людей чисто в плане спорта.

— А лично знакомы?

— Хабиба два раза видел. Один раз он приезжал в Молдавию на чемпионат Европы. Он не выступал, но приезжал с ребятами, будучи бойцом UFC. И потом мы виделись в Лас-Вегасе, когда я сам выступал.

— Будет ли победитель пары Сергей Павлович — Кертис Блейдс следующим претендентом на титул UFC?

— Сто процентов. По существу Серёга должен забрать этот бой и следующий раз выйти уже на Сирила Гана. Там уже раскачают лодку.

— Вы тренировались с Павловичем в Москве. Какой силы у него удар, какая у него борьба? Борьбу Сергея мы пока не видели.

— Он меня сильно не бил. А так — крепкий, чувствую, что сильный боец.

«Антидраго» Волков

— Вадим Немков не заглядывал?

— С Немковым я тренировался в Старом Осколе. Очень много. Fedor Team — очень сильная команда. Вообще, бойцы из Старого Оскола в моём сердце. Всегда хочу туда вернуться. По сей день с некоторыми общаюсь. Недавно звонил Кирилл Сидельников. Надеюсь, у ребят всё будет хорошо в жизни.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Вадим Немков

— Есть ли у вас представление о поединке Анатолия Токова с Джоном Эблином?

— Я уважаю любой труд в этой жизни. Даже если меня кто-то побьёт и победит. Значит, он лучше меня. Дай бог ему здоровья. Я — верующий человек, и молюсь, чтобы все было хорошо. Конечно, Токов мне ближе. Я желаю ему победы, но я всегда стараюсь смотреть, как здесь ребята пашут, тяжело тренируются. Они тоже хотят побеждать, у них есть свои семьи, которые их любят, ценят и которые ждут от них побед. На таком уровне каждый заслужил победу.

— У Анатолия глаза горят.

— Да. Он из большой семьи. Прошёл хорошую школу. Был чемпионом ACB. Это организация называется ACA, и это одна из сильнейших лиг мир. Все бойцы, которые выступают там, могли бы стать чемпионами в других лигах.

— Волкову назначили поединок с Романовым. Базовый борец Романов неудобен для Волкова?

— Посмотрите, сколько боёв у Волкова. Очень опытный и умный боец. Он знает, что для него лучше. У него есть свои плюсы. У меня был опыт работы с ним. Очень болезненный, ощутил на себе. У Романова свои плюсы: сильный и мощный. Хорошо борется. Молодой парень для тяжеловеса. Хочу, чтобы они оба победили. Они оба часто пишут и поддерживают меня.

— Какое впечатление Волков произвел при первой и последней встрече?

— Первое — гигант. Почему-то показался мне очень серьёзным. Потом оказалось, что он любитель хорошо пошутить, что смеются все. Это как кофе разбавить сахаром.

— «Антидраго».

— Да, точно.