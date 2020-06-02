Брат Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный боксёр Флойд Мейвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая во время задержания полицией, из-за чего в США возникли массовые беспорядки.

Он разозлился из-за всего этого и связался с семьёй погибшего. Они приняли его предложение оплатить похороны. Флойд свершает такие поступки уже более 20 лет, — заявил исполнительный директор промоутерской компании...