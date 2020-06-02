Брат Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Двоюродный брат чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова российский боец Умар Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
У дядьки сейчас состояние стабильно тяжёлое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, но хороших новостей особо нет, — сказал Умар Нурмагомедов в эфире на странице Gorilla Fighting в Instagram.
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О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Президент Владимир Путин пообещал бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.
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