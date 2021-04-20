Борец Шахиев принёс России первое золото чемпионата Европы — 2021

https://static.news.ru/photo/a62f7690-a1fd-11eb-9613-96000091f725_660.jpg Загир Шахиев Фото: wrestrus_000/instagram.com

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев, выступающий в весовой категории до 65 кг, завоевал первую для России золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе.

В финальной схватке Шахиев, для которого этот успех стал первой крупной международной победой в карьере, победил за явным преимуществом поляка Кшиштофа Бенковского во втором периоде.

В наилегчайшем весе экс-чемпион Европы среди юниоров россиянин Начын Монгуш завоевал серебряную медаль, уступив в финальной схватке опытному турку Сулейману Атли со счётом 6:5. Однако россиянин вплоть до последних секунд пытался переломить ход схватки.

Чемпионат Европы проходит в Варшаве с 19 по 25 апреля. В большинстве весовых категорий сборная России выставила дублирующий состав, в то время как лидеры команды целенаправленно готовятся к Олимпийским играм.

Как сообщалось ранее, на проходящем в Будапеште европейском квалификационном олимпийском турнире были разыграны лицензии в женской борьбе. Из пяти российских спортсменок задачу выйти в финал и получить лицензию выполнили лишь две.