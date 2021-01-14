Боксёр Ковалёв провалил допинг-тест

https://static.news.ru/photo/6664b4d8-5691-11eb-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщили в команде спортсмена.

Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалёв доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA. И именно по его настоянию был заключён контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещённых веществ, — приводят слова представителя команды Ковалёва РИА Новости.

Также отмечается, что в команде Ковалёва будут требовать проверки пробы Б боксёра. Его анализ дал положительный тест на синтетический тестостерон.

Бой 37-летнего россиянина с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым был запланирован на 30 января. По информации Boxingscene, этот поединок находится под угрозой срыва.

В активе Ковалёва 34 победы (29 нокаутом) и четыре поражения. 24-летний Меликузиев выиграл все шесть профессиональных боёв (пять — нокаутом).

Ранее Ковалёв рассказал NEWS.ru, зачем ему нужен бой с Меликузиевым.