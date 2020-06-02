Боксёр Чудинов может выйти на ринг в июле

https://static.news.ru/photo/f9f8d52a-a580-11ea-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Эдуард Кравцов заявил, что боксёр Фёдор Чудинов может провести бой в июле.

Мы планируем во второй половине июля бой Фёдора Чудинова в рамках празднования Дня бокса России. Я говорил с его личным тренером Виталием Слановым, который сказал, что они будут готовы. Наша компания будет заниматься организацией этого боя, — сказал Кравцов во время онлайн-конференции.

Также, по его словам, в ближайшее время ожидается выступление и других ведущих российских боксёров, например, Михаила Алояна.

21 марта российский боксёр Фёдор Чудинов должен был провести бой с малавийцем Айзеком Чилембой, однако в связи с распространением коронавируса поединок был перенесён на неизвестный срок, писал NEWS.ru.