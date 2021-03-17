Боксёр Бетербиев рассказал о здоровье Чимаева

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Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджемейн Стерлинг, получивший пояс после дисквалификации Петра Яна за запрещённый удар коленом, сравнил этот удар с нокаутирующим ударом Забита Магомедшарипова на одной из тренировок.

Я пока беру паузу на заслуженный отдых и не буду спарринговать. Вернусь к этому через несколько недель. Пока никаких последствий у меня нет. Тяжело было в первые дни субботу и...