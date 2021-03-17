Боксёр Бетербиев рассказал о здоровье Чимаева

Российский боксёр, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о здоровье бойца UFC Хамзата Чимаева.
У него была тяжёлая простуда. Он из-за этого очень расстроился. Насколько я знаю, про завершение карьеры он написал чисто на эмоциях. Он был очень расстроен, что никак не мог восстановиться. Когда вы болеете — вы же тоже расстраиваетесь? Думаю, он ещё будет выступать, — передаёт слова Бетербиева корреспондент NEWS.ru
1 марта, как писал NEWS.ru, боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, заявил о завершении спортивной карьеры. В начале 2021 года он перенёс COVID.
На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил ему и уговорил продолжить выступления в ММА.
Хамзату Чимаеву 26 лет. Он родился в Чечне, где начал заниматься смешанными единоборствами. В 2013 переехал в Швецию. За время карьеры провёл девять боёв, в которых не потерпел ни одного поражения.