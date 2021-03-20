Боксёр Беспутин прокомментировал победу над украинцем за два раунда

Российский боксёр, экс-чемпион мира в полусреднем весе Александр Беспутин победил техническим нокаутом во втором раунде ввиду отказа от продолжения боя украинца Виктора Плотникова на вечере бокса в Москве. После боя он прокомментировал свою победу.
Было волнение из-за длительного простоя. Спасибо оппоненту, что спас бой, выйдя на коротком уведомлении. Приятно, что много народу в зале меня поддерживало. Простой чувствовался, но надеюсь, что следующий бой проведу в ближайшее время. Готов подраться хоть сегодня, хоть завтра, но для хорошего оппонента требуется время на подготовку. Хочу быстрее втянуться в соревновательный ритм и вернуть себе чемпионский пояс. Пока рано говорить, с кем из чемпионов я хотел бы встретиться. Любому боксёру хочется драться за титулы и прославлять свою родину, — рассказал Беспутин журналистам.
Как сообщал NEWS.ru, в Краснодаре завершился турнир по ММА промоутерской компании Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 34. В главном бою вечера Ренат Хавалов победил техническим нокаутом во втором раунде Шарапудина Магомедова и отстоял титул чемпиона Eagle FC в легчайшем весе.