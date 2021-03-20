Боксёр Беспутин прокомментировал победу над украинцем за два раунда

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В Краснодаре завершился турнир по ММА промоутерской компании Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 34. В главном бою вечера Ренат Хавалов (4-0) победил техническим нокаутом во втором раунде Шарапудина Магомедова (4-1) и отстоял титул чемпиона Eagle FC в легчайшем весе.

Хавалов старался сокращать дистанцию в поединке с более высоким соперником и атаковать сериями. При попытке Магомедова пройти в ноги он контратаковал и прошёл за спину, а к концу первого раунда...