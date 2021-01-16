Бойцы оценили возможное возвращение Нурмагомедова в UFC

https://static.news.ru/photo/d448d080-58ba-11eb-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойцы смешанных единоборств (MMA) прокомментировали возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова в UFC. Так, Александр Шлеменко подчеркнул, что спортсмен пока что не принял однозначное решение на этот счёт.

В то же время четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо Виталий Минаков уверен: Нурмагомедов не стал бы давать надежду на своё возвращение вопреки воле своей семьи.

Если он вернётся, это будет здорово. Значит, в семье поддержали это решение, оно было принято совместно, — отметил Минаков, слова которого приводит телеканал «360».

Он также добавил, что в действиях Нурмагомедова нет никакого пиара. У спортсмена достаточно популярности, чтобы продвигать «что угодно», считает боец.

Некоторое время назад Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о возможности реванша с российским непобеждённым чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Конор уже далеко не в первый раз попытался унизить оппонента.