Бой российского боксёра Ковалёва отменён из-за положительного допинг-теста

https://static.news.ru/photo/9bb97092-57e5-11eb-afcc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: thekrusher/facebook.com

Намеченный на 30 января поединок российского боксёра Сергея Ковалёва против Бектемира Меликузиева из Узбекистана отменён после того, как в организме спортсмена из РФ нашли запрещённые препараты.

Об отмене боя сообщает американская промоутерская организация Golden Boy. В пробе Ковалёва ранее обнаружили синтетический тестостерон. Сторона Ковалёва утверждает, что вещество попало в организм боксёра случайно, и настаивает на вскрытии пробы Б. Представители спортсмена заявляют, что синтетический тестостерон содержался в пищевых добавках.

Ковалёв в 39 боях одержал 34 победы (из них 29 — нокаутом), один поединок завершился вничью. В ноябре 2019 года он уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Ранее Ковалёв объяснил, почему согласился на бой с малоизвестным Меликузиевым. Как передавал NEWS.ru, боксёр отметил, что у него контракт с Golden Boy и соперников ему подбирает организация.