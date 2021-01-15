Бой российского боксёра Ковалёва отменён из-за положительного допинг-теста

Намеченный на 30 января поединок российского боксёра Сергея Ковалёва против Бектемира Меликузиева из Узбекистана отменён после того, как в организме спортсмена из РФ нашли запрещённые препараты.
Об отмене боя
Ковалёв в 39 боях одержал 34 победы (из них 29 — нокаутом), один поединок завершился вничью. В ноябре 2019 года он уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе.
Ранее Ковалёв объяснил, почему согласился на бой с малоизвестным Меликузиевым. Как передавал NEWS.ru, боксёр отметил, что у него контракт с Golden Boy и соперников ему подбирает организация.