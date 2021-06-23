Боец Волков заявил, что не примет «Мерседес» от Собянина

Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Александр Волков заявил, что не принял бы подарок от мэра Москвы Сергея Собянина в случае победы над французом Сирилем Ганом. Его слова приводит Sport24.

Надеюсь, что Собянин не будет дарить мне «Мерседес». Я бы такие подарки не стал принимать. Меня устраивает тот автомобиль, который у меня сейчас. Я не стремлюсь к избыточно красивой жизни. Я самодостаточный в этом и могу сам заработать на тот автомобиль, который мне нужен, — рассказал Волков.

Также боец отметил дополнительные трудности, связанные с закрытием американского посольства в России, из-за чего приходится летать в Казахстан, чтобы сделать визу, и он надеется, что ситуация в мире наладится в будущем.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC Александр Волков подписал новый контракт с лигой накануне своего боя с французом Сирилем Ганом.