Боец UFC пожаловалась на оскорбления и преследования бывшего тренера

Боец Ultimate FIghting Championship Маккензи Дерн рассказала об отношениях с бывшим тренером Хуаном Гомесом.
Мой бывший тренер — самый большой лгун, которого я только знала. Он говорил, что у него больше 40 или 50 боёв, но я ничего не могла найти в Google, кроме того что он оскорблял моего мужа. Он целую неделю писал оскорбительные сообщения с фейковых аккаунтов мне и моему мужу, называл меня сукой, предательницей, — рассказала Дерн Ag Fight.
Также Дерн ответила, что надеется, что бывший тренер прекратит её преследовать, а она будет стараться держаться от него подальше.
Как писал NEWS.ru, тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро заявил, что его подопечный может побить и действующих чемпионов мира.
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