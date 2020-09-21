Боец UFC пожаловалась на оскорбления и преследования бывшего тренера

https://static.news.ru/photo/9d825470-fc91-11ea-b3c9-fa163e074e61_660.jpg Маккензи Дерн Фото: mackenziedern/instagram.com

Боец Ultimate FIghting Championship Маккензи Дерн рассказала об отношениях с бывшим тренером Хуаном Гомесом.

Мой бывший тренер — самый большой лгун, которого я только знала. Он говорил, что у него больше 40 или 50 боёв, но я ничего не могла найти в Google, кроме того что он оскорблял моего мужа. Он целую неделю писал оскорбительные сообщения с фейковых аккаунтов мне и моему мужу, называл меня сукой, предательницей, — рассказала Дерн Ag Fight.

Также Дерн ответила, что надеется, что бывший тренер прекратит её преследовать, а она будет стараться держаться от него подальше.

Как писал NEWS.ru, тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро заявил, что его подопечный может побить и действующих чемпионов мира.