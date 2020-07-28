Боец UFC — о «Бойцовском острове»: октагон на пляже был для красоты

Фото: vk.com/liquorr

Боец UFC из Грузии Лиана Джоджуа рассказала о состоянии своей соперницы румынки Дианы Белбицы, которую она победила рычагом локтя на турнире в Абу-Даби и нанесла ей травму руки.

В Абу-Даби она не делала рентген и решила сходить к врачу по приезде в Румынию. Когда она вернулась, я заметила, что на фотографии она не в гипсе, а в приспособлении...