Боец UFC Масвидаль: Трамп дал достоинство чернокожим и латиноамериканцам

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В Минске завершился международный турнир по профессиональному боксу Kold Wars. В главном бою вечера российский легковес Иса Чаниев реабилитировался за два поражения к ряду победой над украинцем Владиславом Мельником.

Чаниев с первого раунда захватил инициативу и проводил поединок в рваном темпе, периодически тревожа соперника стремительными сериями ударов по корпусу. К середине боя соперники завелись и неоднократно действовали на грани...