Боец UFC Масвидаль: Трамп дал достоинство чернокожим и латиноамериканцам

Боец Ultimate Fighting Championship американец перуанского происхождения Хорхе Масвидаль объяснил, почему поддерживает президента США Дональда Трампа.
Сейчас они пытаются затереть всё хорошее, что сделал Трамп для моего сообщества. Это самый низкий уровень безработицы среди латиноамериканцев и чернокожих. Это даёт достоинство моему сообществу. Люди работают и делают больше денег. Это цифры и факты. Этот великий человек сделал для свободы чернокожих и латиноамериканцев больше, чем другие сукины дети, — приводит слова Масвидаля MMAJunkie.com.
Также Масвидаль отметил, что за поддержку Трампа критики несправедливо обвиняют его в расизме. 11 июля Масвидаль уступил в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе нигерийцу Камару Усману.
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