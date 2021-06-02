Боец Салихов рассказал о последствиях перенесённого коронавируса

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC), выступающий в полусреднем весе, Муслим Салихов рассказал о последствиях перенесённого коронавируса, из-за которого его бои дважды переносились.
Восстановился полностью, чувствую себя хорошо. Я просто не уследил вначале, сразу начал тренироваться, из-за чего пошли осложнения. Надо было дать время себе восстановиться, но я бы не сказал, что были тяжёлые последствия. Опасным был сгусток крови в лёгком — тромб. Поэтому важно было сдерживать себя и постоянно контролировать, тренируясь очень легко, не спарринговать. Даже когда делаешь лёгкую работу, всё равно немного увлекаешься, — рассказал Салихов NEWS.ru.
5 июля в Лас-Вегасе Салихов проведёт бой с бразильцем Франсиско Триналду на очередном турнире UFC. Последний поединок он провёл ровно год назад и идёт на серии из четырёх побед подряд.
Как сообщалось ранее, российский боец Муслим Салихов одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Элизеу дос Сантосом на турнире UFC 251 в Абу-Даби.