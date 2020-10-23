Боец Полпудников не согласен с судьями и предложил реванш Жамалдаеву

https://static.news.ru/photo/3560cea8-150a-11eb-a489-fa163e074e61_660.jpg Салман Жамалдаев Фото: team_zhamaldaev/Instagram.com

Боец АСА, выступающий в полулёгком весе, Алексей Полпудников считает, что заслуживал победы в бою с Салманом Жамалдаевым, который прошёл 4 октября в Грозном, и попросил реванш. Судьи отдали победу Жамалдаеву раздельным решением.

Думал, что мне должны отдать победу, но когда сказали, что будет раздельное решение, уже возникла мысль, что отдадут поединок сопернику. После того как пересмотрел бой, я только укрепился в уверенности, что первый и третий раунды — мои. В Интернете есть статистика, которая показывает нанесённый ущерб. Но решение уже есть, мы его принимаем, — рассказал Полпудников NEWS.ru.

Также боец отметил, что хотел бы провести реванш с Жамалдаевым, так как точка в бою не поставлена и он получился не столь зрелищным для зрителей. Он рассчитывает, что лига АСА организует реванш на одном из ближайших турниров.

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