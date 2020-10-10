Боец Нагибин прокомментировал победу над Пираевым на RCC

Я не был в нокдауне, я знаю, что такое нокдауны, поверьте, чуть-чуть пошатало меня, не сильно. Он меня ничем не удивил. Говорили, что бой будет скучный, но он не был скучным, да? Я доволен тем, как вёл бой. Раньше я проигрывал только сам себе, ни один соперник не был лучше меня. Готов драться в RCC и дальше, мне всё нравится, не пойду в PFL, если позовут, — сказал Нагибин.