Боец Мохнаткина высказалась о сексе перед поединками

https://static.news.ru/photo/3a617984-82f1-11eb-92e9-96000091f725_660.jpg Марина Мохнаткина Фото: mokhnatkina_marina/instagram.com

Российская самбистка и боец ММА Марина Мохнаткина рассказала о роли секса перед боями.

Секс перед боями? У меня такого опыта прям перед стартами не было. Рассказывают, что помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется), — сказала Мохнаткина в интервью Youtube-каналу «Руки выше».

Также спортсменка рассказала, как в своё время бывший министр спорта Виталий Мутко помог ей получить четырёхкомнатную квартиру в Перми, размером 100 квадратных метров.

Мохнаткина шесть раз побеждала на чемпионатах мира по самбо, выигрывала Универсиаду и Всемирные игры. В ММА Мохнаткина выступает в лиге Bellator, где в последнем поединке проиграла по очкам американке Джанай Хардинг.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр Диллиан Уайт рассказал, что может его заставить приехать в Россию на бой с Александром Поветкиным.