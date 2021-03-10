Диллиан Уайт назвал условие боя с Поветкиным в России

https://static.news.ru/photo/ffc125f0-8196-11eb-aa18-96000091f725_660.jpg Фото: Alan Stanford/Global Look Press

Британский боксёр Диллиан Уайт рассказал, что может его заставить приехать в Россию на бой с Александром Поветкиным.

Если Поветкин захочет третьего боя, то я приезду куда угодно. Я готов даже приехать в Россию и подраться на его поле, мне всё равно, — приводит слова Уайта The Metro.

Реванш британца и россиянина запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Первый бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

19 февраля Уайт объяснил поражение от Поветкина, писал NEWS.ru.