Уайт объяснил поражение от Поветкина

https://static.news.ru/photo/6bf0ff64-728a-11eb-ac1d-96000091f725_660.jpg Фото: Alan Stanford/imago sportfotodienst

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт назвал причины поражения от Александра Поветкина и рассказал, как перенёс его.

Я легко справился с этим, я боксёр-тяжеловес, я многих людей нокаутировал, многим делал больно на спаррингах. Его удар не был шоком, но я был разочарован, что он прошёл. Очевидно, я недоволен своим выступлением, но люди со своих диванов говорят, это шок, это то, это сё. Ребята, дрались два топовых боксёра мирового класса, это не был бой любителя против профи, — приводит слова Уайта Daily Star.

Британец добавил, что не переживал из-за поражения, так как все чемпионы мира в тяжёлом весе рано или поздно проигрывали.

Первый бой Поветкина с Уайтом прошёл 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 6 марта.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

10 февраля промоутер Андрей Рябинский рассказал о гонораре Поветкина за бой с Уайтом и уходе россиянина из бокса, писал NEWS.ru.