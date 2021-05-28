Боец Малыхин: ММА без пяти минут олимпийский вид спорта

https://static.news.ru/photo/bdc5cdfa-bfc5-11eb-8649-96000091f725_660.jpg Анатолий Малыхин Фото: anmalykhin/instagam.com

Накануне старта чемпионата России по ММА, который с 4 по 6 июня пройдёт в Кемерово, самый титулованный боец Кузбасса Анатолий Малыхин рассказал об олимпийских перспективах смешанных единоборств. Его слова приводит пресс-служба Союза ММА России.

Я думаю, что ММА без пяти минут олимпийский вид спорта, потому что, есть шоу, зрелищность, есть огромная аудитория и огромное будущее. ММА ещё выходит на пик в России. Именно этому способствует то, что много достойных ребят, крутых бойцов сейчас за океаном показывают силу нашей школы. Они забирают пояса просто один за одним, и это успех, — рассказал Малыхин.

Также боец отметил, что уже выросло поколение бойцов ММА, которые прошли школу этого вида спорта, где тренеры все базовые виды соединили воедино.

Как сообщалось ранее, стартовал приём заявок спортсменов на чемпионат и первенство Европы по ММА, который пройдёт с 16 по 20 августа в Казани. Столица Татарстана примет первый международный турнир федерации IMMAF после перерыва, вызванного пандемией.