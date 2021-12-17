Блогер Тарасов намекнул на реванш с Александром Емельяненко

Блогер Артём Тарасов заявил, что проведёт ответный поединок с экс-чемпионом ProFC, известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Как он написал на своей странице в Instagram, реванш пройдёт по правилам MMA.

Реванш по ММА заказывали? Будет, — говорится в сообщении Тарасова.

Поединок между Емельяненко и Тарасовым состоялся 18 сентября. В бое по правилам бокса верх единогласным судейским решением взял экс-чемпион ProFC, суммарно четыре раза отправивший соперника в нокдаун.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел девять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не хочет слышать оскорбления Александра Емельяненко в адрес Артура Гусейнова. Так он прокомментировал конфликт между бойцами. Первый назвал второго «свиньёй дагестанской», а Гусейнов в ответ пригрозил расправой с помощью братьев.