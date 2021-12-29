Бетербиев получил машину и звание почётного гражданина Грозного от Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил российскому чемпиону мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF автомобиль марки Mercedes, а также присвоил звание почётного гражданина Грозного. Об этом руководитель республики написал на своей странице в Instagram, отметив, что награды получили и другие спортсмены.

Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей Mercedes, а ещё одиннадцать спортсменов — по одному миллиону рублей. Артуру Бетербиеву также присвоено звание «Почётный гражданин Грозного», — написал Кадыров.

Отмечается, что помимо Бетербиева в числе премированных спортсменов оказались боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов, а также бронзовые призёры летних Олимпийских игр в Токио по боксу Имам Хатаев и Тамерлан Башаев. При этом не говорится, что именно получил каждый из вышеперечисленных представителей единоборств.

За свою карьеру Бетербиев провёл 17 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу нокаутом. В последнем поединке он досрочно взял верх над американцем Маркусом Брауном. Схватка завершилась в девятом раунде.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что не видит ничего особенного в поединке между его клиентом Бетербиевым и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом. Как сказал функционер, уроженец Токмака Бивол является «скучным» боксёром.