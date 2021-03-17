Бетербиев поделился ожиданиями от реванша Поветкин — Уайт

https://static.news.ru/photo/ddd89aba-871b-11eb-be30-96000091f725_660.jpg Артур Бетербиев Фото: vk.com/a.beterbiev

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от реванша Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.

Честно говоря, это самый сложный прогноз из всех. Оба могут выиграть нокаутом. Шансы 50 на 50. Знаю только то, что это будет очень сложный бой для Александра. Сложнее, чем первый бой, — передаёт слова Бетербиева корреспондент NEWS.ru.

Реванш британца и россиянина запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Первый их бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Сам Бетербиев 20 марта в Москве проведёт бой с немцем Адамом Дайнесом.

16 марта Поветкин показал, как готовится к реваншу с Уайтом, писал NEWS.ru.