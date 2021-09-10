Беспутин нокаутировал Пинтора в пятом раунде

Непобеждённый российский боксёр полусреднего веса Александр Беспутин (15-0, 10 КО) нокаутировал в пятом раунде мексиканца Маурисио Пинтора (24-3-1, 14 КО) на вечере бокса в Красноярске.

Беспутин сразу взял бой под контроль левым джебом и постепенно стал разбивать защиту соперника жёсткими двойками. Во второй трёхминутке россиянин уже напряг соперника двойками по корпусу, заставляя уходить в глухую оборону. Постепенно удары становились всё более ощутимыми для мексиканца. Однако Беспутину не хватало серийности, что позволяло Пинтору всякий раз приходить в себя после очередных атак. Первые четыре раунда судьи полностью отдали Беспутину.

В пятом раунде Беспутин отправил соперника в нокдаун, но Пинтор поднялся и даже пытался отвечать, когда россиянин бросился добивать. Ещё один правый боковой опрокинул на настил ринга мексиканца, а во второй раз он уже не смог подняться.

В соглавном бою вечера российский средневес Эдгард Москвичёв победил по очкам аргентинца Дамиана Эзекеля Бонелли.

Как сообщалось ранее, российский боксёр полутяжёлого веса Игорь Михалкин проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде французу Матье Бодерлику в бою за титул чемпиона Европы по версии EBU на турнире в Париже.