Артём Тарасов назвал имя следующего соперника по боксёрскому поединку

Спортивный блогер Артём Тарасов в разговоре с NEWS.ru заявил, что следующим его соперником в промоушене «Правда» станет Ахмед Эдельбиев, известный как Крик. Собеседник отметил, что поединок по правилам бокса планируется провести в конце декабря.

Планируется сейчас бой в конце декабря в промоушене «Правда» с Ахмедом Криком по правилам бокса — одиозный такой парень, которого не очень любит публика. Посмотрим как получится. Надеюсь, выиграю, — добавил Тарасов.

Он также оценил езду пранкера Михаила Литвина на BMW по одному из торговых центров подмосковного Одинцово. Он назвал поступок молодого человека «непонятным», учитывая истории его «гоняющих» коллег. Судя по всему, Тарасов имел в виду гибель Саида Губденского, а также ДТП с участием Эдварда Била. По данным СМИ, Литвина лишили водительского удостоверения в мае 2021 года, однако он сдал документ только в августе и с тех пор за ним не обращался.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru заявил, что промоушен обсуждает организацию боксёрского поединка между известным в прошлом бойцом M-1 Global Вячеславом Дациком и действующим обладателем титула в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым. Как сказал функционер, переговоры проводит владелец промоушена Амир Мурадов. При этом промоутер также сказал, что одним из членов команды Дацика в этом поединке может стать блогер Артём Тарасов, известный по выступлениям в поп-ММА.