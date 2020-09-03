Английская подстава: как Поветкина и его команду оставили в дураках

Две недели прошло с эффектной и значимой победы российского боксёра Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом, и теперь уже можно с уверенностью сказать, что ждёт Русского Витязя дальше. С не меньшей уверенностью можно утверждать, что это будущее — далеко не лучшее, на что мог рассчитывать Александр после того нокаута, в который он отправил британского супертяжеловеса на его поле.

Принимать правила игры

Главная ловушка, в которой оказался Поветкин, заключалась в условиях контракта на бой с Уайтом. Согласиться на такое — фактически признать поражение заранее. Дело в том, что в любом нормальном контракте на боксёрский поединок победитель получает все регалии. Если чемпионом или обязательным претендентом на пояс был один человек, то тот, кто его победил, автоматически забирает его пояса и титулы. В случае с боем Поветкин — Уайт всё было иначе.

Российская сторона в лице Андрея Рябинского, промоутера Поветкина, согласилась на условия, по которым победа Александра над Уайтом не давала россиянину право занять место британца в рейтинге. То есть, если Диллиан побеждал, он становился официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. А если одержал верх Поветкин, то он претендентом не становился. Как такое возможно? Рябинский на пресс-конференции ответил уклончиво: «Это долгая история».

Очевидно, что такие жёсткие условия поставил Эдди Хирн, промоутер не только Диллиана Уайта, но и ряда других, намного более крутых боксёров, вроде Энтони Джошуа, Александра Усика и Геннадия Головкина. В его интересах продвигать Уайта и создавать ему самые тепличные условия из возможных. Хирн мог сказать Рябинскому что-то вроде этого: «Андрей, твоему парню уже 41, я даю ему фантастический гонорар, $4,6 млн, больше ему сейчас никто не даст, поэтому давай уж условия будут моими. Претендентом может быть только Уайт. Ок? Ок».

Возразить на это довольно сложно. Поветкин — действительно ветеран, и ему платят в Англии очень хорошо. В России он бы столько никогда не заработал. И поэтому приходится принимать чужие правила игры, пусть они и выглядят как откровенная подстава.

Реванш вместо титульного боя

Диллиан Уайт Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Вторая часть подставы заключается в пункте об обязательном немедленном реванше. Опять же — только в случае победы Поветкина. Если бы победил Уайт, в чём ни Хирн, ни кто-либо из команды Уайта не сомневался, никакого повторного боя не было бы. А раз Диллиан проиграл, то по контракту он имеет право на реванш в следующем же поединке. И 2 сентября появилась информация о дате этого боя. Британские СМИ сообщили, что он состоится 14 или 21 ноября в Лондоне. В команде Поветкина уже неоднократно заявляли, что не будут нарушать контракт и дадут Уайту повторный бой.

Как сказал Рябинский, «мы привыкли соблюдать контракты, которые подписываем».

Отказ от реванша не дал бы нам немедленного титульного боя. Эта история затянулась бы на год или два, а боксёр должен зарабатывать здесь и сейчас. Промоутер должен давать боксёру драться и зарабатывать. Это именно то, чем мы занимаемся, — отметил он.

Звучит как логичная точка зрения, но на самом деле ситуация для Поветкина сложилась не самая хорошая. После победы над Уайтом он по всем законам бокса должен иметь право на титульный бой с победителем пары Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, либо с Энтони Джошуа. И он имел бы на это право, если бы не кабальный контракт. В итоге Александр должен рисковать в реванше с Уайтом вместо того, чтобы драться за титул, чего он полностью заслужил.

В случае поражения от Уайта в реванше никакого титульного боя Поветкину не видать уже никогда. А шанс проиграть высокий. Если Диллиан не будет раскрываться, а проведёт поединок собранно и незрелищно, то по очкам он безусловно победит. Мы видели, что он делал с Александром в первые четыре раунда до того, как пропустил апперкот — это была дорога с односторонним движением.

Так что с какой-то точки зрения Александр остался в проигрыше даже после самой эффектной победы в карьере. Но, с другой стороны, он зарабатывает деньги на счастливую старость. В этом смысле Андрей Рябинский действительно проделывает хорошую работу. К тому же, как показал первый бой с Уайтом, списывать Александра со счетов нельзя ни в коем случае. Может, он и в реванше уложит Диллиана, а потом и до Фьюри свой правый на скачке донесёт.