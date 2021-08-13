Александра Емельяненко побил даже блогер, но он рвётся на разогрев к Фёдору

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко отчаянно пытается привести себя в порядок, но пока получается не очень. В первом же спарринге ему «навалял» блогер-средневес Святослав Коваленко, а сам Александр выглядит по-прежнему медленным, грузным, усталым и абсолютно неготовым к серьёзным боям. Неужели его уже никак нельзя реанимировать?

Спарринг с блогером

Во время сборов Александра Емельяненко в Карачаево-Черкесии его навестил популярный YouTube-блогер и по совместительству боксёр-любитель Святослав Коваленко, который счёл за честь потренироваться с маэстро и постоять с ним в спаррингах. Для Емельяненко это был первый опыт контактной работы после длительного нарушения режима и почти годового простоя. Коваленко смог немножко разбудить и размять тяжеловеса, несмотря на разницу в габаритах почти вдвое.

Перед боксёрским спаррингом менеджер Емельяненко Азамат Бостанов предупредил Коваленко, дескать, не зевай, хоть скорость у Александра уже не та, но колотушка осталась весьма серьёзная. Емельяненко работал первым номером, но все его атакующие действия выглядели как в замедленной съёмке. Коваленко плотно перекрывался и временами пробивал двойки в ответ, которые Александр ловил точно своим лицом. Будь на месте средневеса-самоучки профессиональный боец комплекции Александра, дело могло закончиться глубоким нокаутом уже на первой минуте.

Кроме того, была заметна ужасная общая форма именитого бойца: явно заметный живот, одышка уже спустя минуту активных действий, полное отсутствие скорости и чувства дистанции. Поскольку видео было снято несколько недель назад, возможно, Александр успел подтянуть свою форму, однако создаётся впечатление, что он не профессиональный боец высокого класса, а блогер, который снимает ролики о том, как занимается физкультурой и пытается привести себя в порядок после длительного запоя.

«Не пей вина, Гертруда»

Также Александр в очередном интервью YouTube-каналу «Руки выше» рассказал о том, как проходил его романтический заплыв длительностью почти в год. Спортсмен признался, что весь год он «отдыхал и восстанавливался». Начинал это делать с помощью вина, а затем переходил и на более крепкие водку и виски. При этом боец даже ленился ходить в магазин и заказывал алкоголь через курьеров. На прямой вопрос, сколько дней подряд он выпивал, Емельяненко дал ответ: «Много».

Иногда бывает такая перенасыщенность всеми этими программами, тренировочными процессами, что уже устаёт организм. И надо отдохнуть, и потому идёшь в магазин, берёшь вина... Ну, начинаешь с вина. Потом переходишь на более крепкие спиртные напитки — виски, водка. И отдыхаешь потихоньку. Пьёшь, ешь, спишь, — рассказал Емельяненко о своём ритме жизни в последний год.

Неудивительно, что после такого постоять три минуты в спарринге, пробежать километр или отжаться 30 раз становится для него серьёзным челленджем. Однако фанатам такая тема заходит на ура. Многие реально сочувствуют Александру и хотят, чтобы он поскорее пришёл в себя, другим любопытен своего рода эксперимент над человеком, который можно условно назвать «Действительно ли мастерство не пропьёшь?». Третьим интересно само реалити-шоу и сколько Емельяненко сможет продержаться в таком режиме без алкоголя. По слухам, недавно он всё-таки развязывал с алкоголем и сбегал из лагеря в Москву, чтобы отметить свой день рождения.

Быть или казаться?

Пока Александр ведёт неравный бой со своим запущенным телом, его менеджер Азамат Бостанов пытается активно продать его хоть какому-то промоушену, а заодно и сделать себе имя участием в почти безнадёжном проекте. Сначала было объявлено, что уже в сентябре Емельяненко подерётся с блогером Артёмом Тарасовым по правилам бокса в организации «Наше дело», специализирующейся на фрик-боях. Видимо, переговоры с Джиганом всё-таки зашли в тупик и желающих вложить десятки миллионов в этот сомнительный проект пока не нашлось. Впрочем, сам Тарасов опровергает эту информацию и говорит, что никакого контракта с Емельяненко пока нет. 13 августа он дерётся в Москве по правилам бокса с камерунцем Тайсоном Дижоном.

Но в этот бой ещё можно охотно поверить, а вот в то, что Емельяненко проведёт какой-то серьёзный поединок в нормальном промоушене — точно нет. При этом Бостанов с серьёзным видом утверждает, что они написали в Bellator с предложением дать бой Александру в андеркарте шоу Фёдора. Наверное, Скотт Кокер до сих пор не ответил, потому что копит деньги на культового тяжеловеса и ведёт переговоры с потенциальными соперниками, которые просто боятся против него выходить.

На самом деле, если Александр хочет реально вернуться в дело и как-то поправить свои кондиции и здоровье, ему нужно не одиночные сборы проводить и изображать из себя бойца, который готовится к чему-то серьёзному, а снова попроситься в клуб «Ахмат», где горный воздух и, вероятно, эффективная фармакология уже один раз совершили чудо. Но есть и вариант ещё лучше. Попробовать поговорить с братом, извиниться за сказанное о нём и вернуться в Старый Оскол с готовностью не бессистемно тренироваться ради хайпа, а планомерно работать по составленной профессиональными тренерами программе восстановления под наблюдением как спортивных, так и медицинских специалистов. Но для этого нужна огромная сила воли, а есть ли она сейчас у Емельяненко-младшего?