https://static.news.ru/photo/0d97cb5c-5948-11ea-89c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Laura Gozzini/Global Look Press

Европейский форум Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), запланированный на 29 февраля в итальянском Ассиси, отменён из-за коронавируса. Решение принято в интересах делегатов конгресса.

Ситуация с коронавирусом в Италии ухудшилась, и в этой стране наибольшее число заражений в Европе. Более того, Италия ввела строгие ограничения на перемещения в некоторых регионах в последние недели. В связи с грустными обстоятельствами у нас не было выбора, кроме как отменить форум, — приводит слова временного президента AIBA Мохамеда Мустасана пресс-служба организации.

В то же время AIBA планирует провести встречу в 2020 году в Европе, когда ситуация улучшится.

Как сообщал NEWS.ru, запланированный на 7 марта бой российского бойца Мовсара Евлоева в UFC отменён из-за аварии с участием спортсмена.