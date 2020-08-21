Абдуллаев нокаутировал Маликова ударом по печени

https://static.news.ru/photo/20ff21de-e491-11ea-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Заур Абдуллаев (архивное фото) Фото: zaur_abdullaev_61/instagram.com

В Екатеринбурге завершился вечер бокса организованный компанией RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера топовый российский легковес Заур Абдуллаев (12-1, 8 КО) в седьмом раунде нокаутировал Павла Маликова (16-2-1, 6 КО).

Маликов активно начал поединок, но постепенно Абдуллаев начал превосходить его в скорости, а в четвёртом раунде отправил в нокдаун мощным ударом по печени. В конце раунда Абдуллаев двойкой снова отправил соперника в нокдаун. Маликов не оправился от потрясения, но его спас гонг. В пятом раунде Абдуллаев снова атаковал корпус, заставив Маликова опуститься на колено, а затем несколько раз потряс его жёсткими комбинациями. В шестом раунде Маликов ещё трижды оказался на полу после пропущенных ударов по корпусу, и его снова спас гонг. В седьмом раунде после очередного попадания Абдуллаева по печени Маликов не смог продолжать бой.

В соглавном поединке вечера во втором полусреднем весе непобеждённый россиянин Магомед Курбанов за 80 секунд первого раунда нокаутировал казахстанца Илью Очкина.

Как писал NEWS.ru, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе из США поздравил россиянина Вадима Немкова с чемпионством в той же весовой категории в Bellator.