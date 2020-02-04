Золото достаточно сложно в наши дни назвать по-настоящему «тихой гаванью». Если кратко проанализировать, как сильно менялись цены на драгметалл только за последние 12 лет, то можно прийти к выводу, что они, мягко говоря, не двигались в одном направлении.

2008 год золото встретило на уровне $833 за тройскую унцию, к марту того же года стоимость золота уже взлетела выше $1000, но в октябре просела до $681. Колебания цен драгметалла порядка 20% были обычным делом. В острую фазу финансового кризиса золото поднималось в цене почти до $1500, а в 2011 году и вовсе достигло пика $1920: почти вдвое дороже, если сравнивать со средним уровнем 2008 года. Но дальше, с сентября 2011-го по декабрь 2015-го стоимость постепенно снижалась до $1045 за унцию, и потери у купивших драгоценный металл недалеко от максимумов могли в моменте составлять до 45% даже и без знаменитого кредитного плеча, которое привычно используют на брокерских счетах многие инвесторы.

Между тем снижение мировых цен на золото на 19% имело место и в 2015 году во время сильного обвала рубля в России — правда, по отношению к рублю оно всё-таки прибавило, но не так сильно, как валюта, пояснил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Аналогичный «эпизод» — падение цен с $1365 до $1160 — был на рынках и совсем недавно: в течение первой половины 2018 года. И лишь уже оттуда золото за полтора года подтянулось хорошо вверх, заняв с осени 2019-го свой нынешний, устойчиво смотрящийся на графиках диапазон с колебаниями по большей части в пределах от $1450 до $1550 за унцию.

Но даже внутри этого коридора, как видите, есть регулярные 6-7-процентные изменения в стоимости, как вверх, так и вниз. То есть вполне рядовой размер рисков здесь повыше, чем сейчас стандартный процент по рублёвому банковскому вкладу, а также эти риски колебаний стоимости — примерно на уровне ежегодной российской инфляции, если считать её не по Росстату, а скажем, по реальным ценам на ежедневный ходовой набор товаров в магазинах. Пётр Пушкарёв практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Как видим, в золото имеет смысл вкладываться не в любой произвольный момент и навсегда, а более тщательно взвешивая «за» и «против», особенно стараясь пользоваться для таких покупок периодами, когда цены на драгоценный металл заметно снижаются, а не «хайпуют» — как на коронавирусе или на разовом обмене ракетными ударами между США и Ираном. Кстати, тогда, в ночь на 8 января, биржевые котировки золота превысили в моменте $1610 за унцию, и это было даже выше, чем на коронавирусе, жертвами которого уже стали свыше 300 человек. Просто статистика обычно ссылается на так называемые цены закрытия дня, а 8 января золото завершило тогда на целых $55 ниже: в районе $1555. Пушкарёв подчеркнул, что это лишний раз показало, что рыночные спекулянты пользуются сейчас максимальными ценами, чтобы выгодно продать ранее купленный металл, и уже не так охотно, как раньше, готовы покупать его в моменты общей паники.

imago stock&people/Global Look Press

Вероятнее всего, так будет и со скачком цен на коронавирусе, который не окажет большого воздействия на мировую экономику: и, слегка поколебавшись в диапазоне от $1560 до $1600, золото всё же снизится в более спокойный коридор от $1460–1480, отмечает эксперт. И именно там оно и будет находиться в горизонте нескольких ближайших месяцев — во всяком случае, всё время, пока готовы будут продолжать «бычий» рост американский, европейский, да и российский рынки акций — а это базовый сценарий на 2020 год.

Однако на данном этапе риск снижения цен на золото с достигнутых уровней достаточно велик. Но в дальнейшем золото может прибавлять в цене во время сильных биржевых коррекций — но как минимум до президентских выборов в США, и пока идут переговоры Вашингтон — Пекин, настоящие обвалы бирж не слишком вероятны, прогнозирует Пушкарёв.

В этой связи золото может постепенно прибавлять в цене в ближайшие 2-3 года и из-за крайне низких процентных ставок по доллару и евро, то есть в драгметалл могут инвестировать как в некую альтернативу валютам. Но для движения цен в район максимумов 2011 года, то есть до $1800–1900 за унцию, всё-таки потребуются и какие-то более острые ситуации с повышенными рисками в мировой экономике. За появлением таких «чёрных лебедей» на горизонте, разумеется, имеет смысл вести наблюдение каждому, кто всерьёз рассматривает золото как инструмент для инвестиций, но одновременно стремится и свести для себя к минимуму риск просадки цен на этот популярный актив.

И, конечно, покупать лучше электронные контракты на золото (фьючерсы и CFD), а не физические слитки или драгоценности, так как иначе львиную часть выигрыша в цене за счёт покупки и последующей перепродажи вы просто не увидите: она уйдёт на комиссии, да и цены на физическое золото фактически не отслеживают всех биржевых скачков, лишь следуют за долгосрочными тенденциями, — советует эксперт.

Примечательно, что в СМИ всё чаще стали говорить о кандидате в президенты США Берни Сандерсе. Его возможная победа, по различным экспертным мнениям, обещает стать экономическим коллапсом для Америки и доллара. Однако золото при этом может резко вырасти в цене.

Как заявлял аналитик Питер Шифф, известный всему миру по точными предсказаниями кризиса 2008–2009 годов, Сандерс довольно неплохо усилил свои позиции в предвыборной гонке, отставая от Джо Байдена лишь на 3%. А в «схватке» с Дональдом Трампом он и вовсе ведёт (48% против 42%).

По мнению Шиффа, в случае победы Сандерса цена золота перевалит отметку $2 тысячи буквально «на следующий же день». Он не исключает, что драгоценный металл может вырасти до таких показателей и до выборов, но в том случае, если участники рынка будут уверены, что вероятность его победы высокая.