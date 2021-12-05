В России зафиксировали рост стоимости вторичного жилья свыше 30%

Рынок вторичного жилья в России демонстрирует постоянный рост, он составляет от одного до пяти процентов ежемесячно или 21-37% за год, сообщает «Коммерсантъ», основываясь на данных аналитиков. Своя динамика существует и для новостроек, цены на них поднялись на 32%.

Причиной такой ситуации называется, в часности, предновогодний ажиотаж, высокие темпы инфляции и ожидание повышение стоимости ипотечного кредитования.

Сейчас собственники ведут себя традиционно — выходят с относительно высокой ценой, объекты, которые попадают в коридор интересов покупателя, продаются быстро, — заметил управляющий директор «Миэль» Александр Москатов.

Так, стоимость квадратного метра в 16 крупных городах России в среднем составляет 104,9 тысячи рублей (+2,4%), что следует из опубликованных данных ЦИАН. По сведениям компании «Этажи», которая сделала свой анализ статистики, речь идёт об увеличении цен в 20 городах: в декабре в них квадратный метр продаётся за 80 тысяч рублей (+1,2%).

Динамика роста наблюдается и на рынке новостроек: цены здесь за последний год поднялись на 32%, средняя стоимость квадратного метра составляет 119,6 тысячи рублей. При этом традиционно самое дорогое жильё расположено в Москве, за него хотят свыше 258 тысяч рублей за квадратный метр.