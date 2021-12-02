В ГД предложили увеличить страховку для ипотечников до 10 млн рублей

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением повысить размер страхового возмещения по вкладам россиян, выплачивающих ипотеку. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT со ссылкой на документ. Парламентарий просит министра рассмотреть возможность повысить размер страхового возмещения до 10 млн рублей.

Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 млн рублей в отношении граждан, имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая, — говорится в письме.

Власов также предлагает пересмотреть федеральное законодательство в этой сфере и внести в него ряд поправок. Он напомнил, что в 2020 году в нём были определены факторы, которые позволяют повысить размер страхового возмещения до 10 млн рублей. В частности, к ним относятся ситуации, когда дело касается счетов со средствами фонда капитального ремонта, деньгами, полученными от продажи жилья или в процессе наследования.

На текущий день россиянам гарантировано возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн рублей. Однако, как подчеркнул депутат, в законодательстве нет прописанных дополнительных гарантий, повышающих размер страховки для россиян, которые копят деньги на банковских счётах для непредвиденных ситуаций, будь то потеря работы или болезнь.

Ранее председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что организация не поддерживает дальнейшее продление программы льготной ипотеки на новостройки, поскольку она может поддерживать высокий рост цен на жильё. Она считает, что для поддержки граждан есть более адресные программы.