Центробанк РФ выступил против продления программы льготной ипотеки

Центробанк не поддерживает дальнейшее продление программы льготной ипотеки на новостройки, поскольку она может поддерживать высокий рост цен на жильё, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она считает, что для поддержки граждан есть более адресные программы, пишет РИА Новости.

Ту льготную ипотеку, которая пришла на замену 6,5%, мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы — более адресные, они работающие, они как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо, — сказала она.

Еще в ноябре 2020 года Набиуллина заявляла, что госпрограмму льготной ипотеки необходимо вовремя завершить, чтобы не допустить возникновения пузыря на ипотечном рынке. По её мнению, субсидирование ставок уже негативно влияет на стоимость жилья и его доступность.



Программу запустили весной 2020 года в качестве антикризисной меры поддержки спроса на жильё, 1 июля 2021 года её продлили на год, повысив максимальную ставку с 6,5% до 7%. Также была уменьшена сумма кредита до 3 млн рублей для всех регионов.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рекомендовал ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки Центробанка растут расходы государства на субсидирование. Он считает, что с учётом последнего повышения ставки ЦБ Минфин, наверное, превысит 100 млрд рублей расходов на субсидирование «только по трём основным льготным программам». К ним относятся «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека».