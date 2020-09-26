Рынок труда: новые тренды, новые мифы

Рынок труда уже никогда не будет прежним. Чему же нас научила пандемия, и как найти своё место в изменившемся мире? NEWS.ru анализирует тенденции.

За период распространения коронавируса люди научились руководить бизнесом с собственного дивана и не просто заходить в Интернет, а жить в нём. Один из главных уроков пандемии — удалённая работа возможна.

Галина Спасенова, партнёр Kontakt InterSearch Russia, утверждает, что этот тренд сохранится независимо от эпидемиологической обстановки, потому что психология работодателей и сотрудников поменялась, и корпоративная культура тоже претерпевает изменения.

Самыми ценными сотрудниками станут люди, которые не требуют ежеминутного контроля и могут системно выстраивать свою работу для достижения целей. Крупные компании будут тестировать кандидатов на такие качества, как самоорганизация, самомотивация и нацеленность на результат. Галина Спасенова партнёр Kontakt InterSearch Russia партнёр Kontakt InterSearch Russia

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября порекомендовал всем руководителям организовать дистанционную работу.

За время пандемии особенно вырос спрос на специалистов в сферах онлайн-продаж, IT-разработки, маркетинга и рекламы, говорит Спасенова. По данным Московской службы занятости, онлайн-продажники и айтишники — и сейчас самые нужные столице кадры.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сложилось распространённое мнение, что в кризисный период наиболее востребованы «люди-расчёски». Это специалисты, которые могут выполнять задачи в разных сферах деятельности. Если переложить данный западный термин на русскую пословицу, то получится: «И жнец, и швец, и на дуде игрец». Действительно ли на первый план выходят такие кадры?

Если человек претендует на позицию лидера, от него действительно требуется широкий круг компетенций. Но пирамида управления ограничена, не всем быть руководителями. Многим стоит развиваться профессионально в своей области как экспертам, быть хоть и узким специалистом, но редким, максимально компетентным в своей сфере, — объясняет Галина Спасенова.

Растёт спрос на обучение новым специальностям, переподготовку, люди готовы учиться даже после 50 лет. По данным Роструда, более 77 тысяч граждан в возрасте старше 50 лет проходят обучение новым специальностям в рамках нацпроекта «Демография».

Человек за свою профессиональную жизнь может поменять несколько профессий. Если раньше это вызывало вопросы у работодателей, то сейчас этот тренд уже воспринимается правильно, — считает Спасенова.

Миф или реальность то, что роботизация и развитие искусственного интеллекта вытеснят ряд специалистов? Многие привыкли думать, что человека заменить невозможно. Но эксперт утверждает, что перспектива вполне реальна, и даёт совет: при выборе профессии лучше выбирать направления, где существует некая добавленная интеллектуальная ценность, которая сложнее роботизируется.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Спасеновой, наметился ещё один любопытный тренд — кадровый взаимообмен между столицей и регионами.

Московские крупные компании начали более активно рассматривать кандидатов из регионов. При этом опытных столичных кадров стали чаще перемещать на длительные проекты в другие российские области, — сообщила она.

Самая негативная постпандемийная тенденция на рынке труда — безработица. И это касается не только России. Например, в Великобритании общая потеря рабочих мест из-за коронавируса достигла почти 700 тысяч человек. Об этом сообщило управление Национальной статистики. Больше всего с потерей рабочих мест столкнулись люди в возрасте 18–24 лет — безработица выбирает молодых.

Главным критическим периодом безработицы будет октябрь, полагает Филип Шоу, главный экономист Investec Bank Plc. По прогнозу Международной организации труда, из-за коронавируса в мире возможна потеря 25 млн рабочих мест.

Ещё один нерадостный тренд — снижение зарплаты. Даже мультимиллиардер Джефф Безос, владелец Amazon, сократил зарплату своим сотрудникам на $2 в час. При этом его компания точно не относится к наиболее пострадавшим от COVID-19.