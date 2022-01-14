Российский индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с мая 2021 года

Российский долларовый биржевой индекс РТС впервые с мая 2021 года опустился ниже 1500 пунктов, свидетельствуют данные Московской Биржи. На середину дня, 14 января, индекс опускался до 1492,65. РТС и индекс МосБиржи могут продолжить падение на фоне неудовлетворительных переговоров России, США и НАТО.

В начале торгов РТС показывал положительную динамику и вырос на 1,57%, до 1540,77 пункта. Рублёвый индекс МосБиржи в начале дня увеличивался на 0,92%, до 3708,65 пункта. Однако затем оказался ниже 3600 впервые с 14 декабря.

В ближайшей перспективе предпосылок к резкому отскоку пока не появляется. Наоборот, начала ухудшаться конъюнктура на ключевых западных площадках. В этой ситуации нет уверенности, что индексы МосБиржи и РТС достигли локального дна. Возможно дальнейшее падение, — сообщает БКС Экспресс.

Причиной падения могло стать недавнее заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдёт альтернативы в случае введения новых американских санкций. Оно было сделано на фоне представления в сенат США группой демократов законопроекта, в котором предусматриваются новые санкции в отношении России на случай вторжения на Украину. В частности, это запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом РФ.

13 января курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам, фондовый рынок упал более чем на 20%. Индекс МосБиржи упал на 2,04%, до 3752,03 пункта.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные риски российской экономики в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски, говорится в докладе 2022 Economic outlook: the great transition.