Швейцарский банк спрогнозировал замедление роста экономики РФ в 2022 году

Швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные риски российской экономики в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски, говорится в докладе «2022 Economic outlook: the great transition», на который ссылается РБК.

К позитивным факторам можно отнести укрепление рубля и снижение инфляции.

Новые переговоры о красных линиях подорвали настроения инвесторов и повлияли на цены местных активов. Как подчёркивают США и их союзники, эскалация конфликта с Украиной приведёт к введению жёстких санкций, которые, по нашему мнению, закроют страну для внешних инвестиций. Хотя этот риск минимален, его последствия крайне негативны для цен на российские активы, — говорится в обзоре банка.

В целом же специалисты швейцарского банка не ждут введения жёстких санкций в отношении России, так как всё будет зависеть от переговоров между Россией и США. Эксперты ожидают, что работа над новым соглашением между двумя странами будет завершена к концу I квартала 2022 года.

Пока не будет достигнуто новое соглашение, мы считаем, что российские активы будут торговаться с существенной премией за риск, а компании будут откладывать свои инвестиционные решения, — сказано в докладе.

Credit Suisse спрогнозировал замедление темпов роста российской экономики в 2022 году, эксперты считают, то рост ВВП снизится почти вдвое и составит 2,4%. А в 2023 году он вырастет на 2,7%. Однако, отмечают аналитики, фактические цифры могут оказаться куда выше спрогнозированных из-за устойчивого и сильного потребительского спроса и более позитивного влияния роста инвестиций в основной капитал.

Прогнозы банка предполагают замедление роста цен на потребительские товары, однако ожидаются довольно высокие темпы роста валового накопления основного капитала благодаря инвестициям правительства в национальную экономику из средств ФНБ. Эти инвестиции окажут незначительное, но положительное влияние на перспективы укрепления рубля на фоне других валют развивающихся рынков.

Ещё одним прогнозом аналитиков является сохранение процентной ставки на высоких уровнях в течение продолжительного времени для достижения показателя инфляции в 4%. При этом инфляционные риски окажутся высокими, но будут ниже, чем в 2021 году.

Ранее Евросоюз продлил на полгода секторальные экономические санкции в отношении России. Ограничения были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».