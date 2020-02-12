Возможный переход Центробанка от сдержанности в снижении ключевой ставки к чрезмерной мягкости может стать основным риском для рубля и российских рынков. В феврале 2020 года в оценках перспектив роста экономики РФ всё ещё присутствует весьма существенная доля неопределённости. Рост ВВП в стране остаётся в прямой зависимости от успехов нацпроектов, и в этой связи укрепление экономики снова может оказаться не столь впечатляющим и составить 1,5-2%.

С учётом неоднозначности перспектив экономического роста, а также наличия структурных ограничений (в том числе в плоскости невысокого уровня отечественного инвестклимата) нельзя исключать разворота от увеличения иностранного спроса на отечественные активы к его снижению в случае, если российские ставки продемонстрируют чрезмерное падение и, соответственно, доходности российского рынка потеряют весомую часть своей привлекательности.

Таким образом, как пояснил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, при наличии внешних факторов риска (дальнейшее замедление мировой экономки, геополитические и вирусные угрозы и т. д.) и отсутствии устойчивости внутренних драйверов роста активное снижение ключевой ставки ЦБ в 2020 году, например, до уровня 5% и ниже, может стать фактором дестабилизации российских финансовых рынков и привести к быстрому ослаблению курса рубля в диапазон 67-70 рублей за доллар с соответствующим усилением проинфляционных рисков.

Замечу, что стимулирующий эффект для экономики РФ со стороны агрессивного снижения ключевой ставки может быть не столь существенным. Рост экономики фактически является производной от эффективности программы нацпроектов, а также успехов по снижению структурных ограничений за счёт реформ в перспективе. С учётом этого чрезмерная мягкость ЦБ может не привести к ускорению экономического роста и станет фактором возвращения уязвимости российских финансовых рынков. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

По его словам, более перспективным направлением в борьбе за укрепление отечественной экономики может стать, например, реальное возвращение обновлённого кабинета министров к обсуждению вопросов изменения нагрузки на бизнес за счёт уменьшения страховых взносов.

static.government.ru

7 февраля ключевая ставка ЦБ была снижена до уровня 6%, также регулятор подал достаточно явный сигнал о наличии готовности к дальнейшему её уменьшению. На ближайших заседаниях (в перспективе шести месяцев) у Банка России сохранятся возможности для реализации ещё двух шагов снижения (по 25 базисных пунктов), однако более существенное понижение уровня ключевой ставки (до 5-5,25% к концу 2020 года) не видится столь вероятным.

Заметим, что нынешние прогнозы строятся в условиях повышенной неопределённости, вызванной отсутствием полноценных и релевантных оценок масштабов влияния вирусного фактора на мировую экономику, а также рыночную конъюнктуру. В этой связи данные условия могут выступать предпосылками для изменения прогноза в будущем.

Тем не менее, отмечает Покатович, если исходить из текущих реалий, то фактически российские рынки, как и рублёвая валюта, демонстрируют достаточно высокий уровень инертности к усилению внешнего негатива, в том числе и на фоне вирусных опасений инвесторов. Подобные условия позволили российскому ЦБ вновь сконцентрироваться на внутренних факторах, в особенности, на инфляционной конъюнктуре, которые выступили существенными драйверами в пользу ещё одного снижения ставки.

Очередное умеренное снижение ставки не стало для иностранных инвесторов масштабной предпосылкой для изменений спроса на российские активы. Более того, в перспективе ближайших месяцев, при отсутствии кризисных явлений на мировых рынках, присутствие иностранного капитала в РФ может усилиться или же, как минимум, остаться на текущих высоких уровнях. Одним из базисов поддержки зарубежного спроса на российские бумаги, в особенности, долговые в настоящий момент выступает сигнал ЦБ о наличии возможностей для дальнейшего снижения ставки, что также продолжит способствовать ценовому росту долгового рынка РФ, — сказал аналитик.

Данный набор факторов останется основой рублёвой стабильности в перспективе весны — курс рубля будет формироваться с оглядкой на рыночные настроения (которые в ближайшие месяцы, по всей видимости, станут во многом определяться процессом нейтрализации вирусных угроз в КНР) и вряд ли покинет диапазон умеренного ослабления (в сравнении с началом 2020 года) в 63-65 рублей за доллар. Укрепление рублёвого курса к уровням 61,5-63,5 рубля за доллар в ближайшие три месяца сейчас выглядит более вероятным, нежели устойчивое движение к отметкам 66-67 рублей за доллар.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее, вышеуказанный базис рублёвой стабильности может быть подорван как по причине реализации пессимистичных сценариев на нефтяном рынке, так и из-за чрезмерно агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году.