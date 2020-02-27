Стоимость нефти марки Brent снижается с начала недели и уже опустилась ниже $52 за баррель — до минимального уровня с декабря 2018 года. Очередной удар по ценам нанесли сообщения об активном распространении коронавируса за пределами Китая и опасения за будущий рост мирового ВВП. Эксперты предупреждают, если вслед за КНР станет ухудшаться экономическая ситуация в Европе, Южной Корее, Японии и США, сырьевые котировки могут двинуться ниже $50.

По сравнению с прошлой неделей нефтяные цены уже потеряли более 10% и 27 февраля опустились до минимальных значений за 15 месяцев, устремившись к уровню в $50 за баррель. Между тем, ровно неделю назад сырьевой рынок впервые с момента обострения ситуации с коронавирусом попытался подняться к другой психологической отметке в $60, однако развить успех не получилось.

Подъём котировок на прошлой недели вызвало снижение темпов распространения эпидемии в Китае, но для достижения $60 этого оказалось мало, пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, стало очевидно, что снижение спроса в КНР — уже на 4% по сравнению с прошлым годом — скажется на рынке нефти, и это отставание вряд ли удастся наверстать на протяжении всего года. Далее цены пошли вниз, поскольку появились новости о резком увеличении числа заболевших в Южной Корее, Иране и Италии.

Стоимость нефти падает, так как распространение коронавируса вне Китая способно парализовать промышленное производство в азиатских и европейских странах. А это, в свою очередь, ещё больше скажется на экономических показателях всей мировой экономики. МВФ уже заявляет, что последствия эпидемии затронут все производственные цепочки и значительно снизят показатели темпов роста в мире. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По последним оценкам Международного валютного фонда, заболевание может снизить темпы роста китайской экономики на 0,4 процентных пункта (с 6% до 5,6%). Мировой ВВП может потерять 0,1 п.п. своего роста. Об этом в начале недели заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Общее число заражённых по всему миру уже превысило 80 тыс. человек.

Текущую ситуацию можно назвать эпидемией коронавируса 2.0, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, распространение заболевания за пределами КНР дало повод биржевым спекулянтам сыграть на негативных новостях. Падение продемонстрировали практически все фондовые рынки, а сырьевые оказались впереди остальных.

Нефть не может сопротивляться внешнему негативу, поскольку спекулятивная составляющая в ценах фьючерсных контрактов Brent и WTI достаточно высока. Причём динамика на сырьевых рынках обычно выше, чем у фондовых индексов — если американский индикатор S&P 500 опускается на 3%, нефть запросто может упасть на 5%. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Он полагает, что нефтяные котировки могут опуститься до $50 за баррель, но, с большей долей вероятности, ниже они не пойдут. При этом, когда фондовые биржи начнут разворачиваться в сторону роста, за ними неизбежно потянутся и сырьевые рынки — тогда в марте цены могут вновь протестировать уровень $60.

По мнению экспертов, прежние фундаментальные факторы, например, еженедельная статистика запасов нефти в Соединённых Штатах, уже не оказывают заметного влияния на мировые цены. Между тем, по данным Управления энергетической информации США, сырьевые резервы увеличились на 452 тыс. баррелей. Они растут уже пять недель подряд и с середины января прибавили порядка 15 млн.

Данные о запасах в США сейчас не играют значительной роли в динамике цен на нефть, к тому же изменения пока небольшие. Если бы они разом выросли, например, на 20 млн баррелей, это бы повлияло на рынок, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, текущее снижение котировок происходит исключительно из-за ухудшения рыночных настроений, поскольку никаких новых оценок для изменения фундаментальных факторов, например, баланса нефтяного рынка, не появилось.

До $50 за баррель цены могут дойти уже в ближайшие дни. Но устойчивое движение ниже этой отметки возможно, только если начнут поступать негативные данные статистики помимо Китая. Если увидим, что происходит реальное ухудшение макроэкономической ситуации в Европе, Южной Корее, Японии, США — это будет серьёзный удар для рынков. Тогда возможна коррекция фондовых бирж на 10-15%, и в этой ситуации реально движение сырьевых котировок ниже $50. Но пока вероятность такого сценария пятьдесят на пятьдесят. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Он прогнозирует, что в ближайший месяц мировые цены будут находиться в широком диапазоне $48 — $55 за баррель.

Выбор ОПЕК+

Ожидается, что 5-6 марта состоится очередная встреча ОПЕК+, на которой будет обсуждаться судьба сделки по сокращению добычи нефти. Её действие завершается в конце марта. Эксперты полагают, что текущая динамика цен на мировом рынке даёт достаточный повод странам-экспортёрам для ещё большего снижения производства.

Как ранее писал NEWS.ru, технический комитет ОПЕК+ на своём последнем заседании рекомендовал продлить срок соглашения, а также увеличить объёмы сокращения во втором квартале. Комитет не обозначил конкретных цифр, но агентство Bloomberg сообщало, что речь может идти о 600 тыс. баррелей в сутки.

Раз рекомендация озвучена, её нужно исполнить, иначе можно получить новый обвал цен, отмечает Сергей Дроздов. Он считает, что страны ОПЕК+, скорее всего, продлят сделку и договорятся о дополнительном сокращении на 600 тыс. баррелей в сутки. Более радикальных шагов ожидать не стоит, полагает эксперт, поскольку экспортёры предпочтут сначала увидеть, куда ведёт ситуация с коронавирусов, дождаться появления показателей спроса и профицита, и уже тогда принимать дальнейшие решения.

Антон Покатович полагает, что ОПЕК+ пойдёт на дополнительное сокращение добычи в 500-600 тыс. баррелей в сутки, но, возможно, что эти меры не окажут значительной поддержки нефтяных ценам.

Даже если 5-6 марта участники соглашения примут решение о дополнительном снижении производства, котировки могут отреагировать на это очень сдержано. Главный фактор для нефти сейчас — настроение рынка. Возможно, что летом, благодаря дополнительному сокращению добычи и повышенному сезонному потреблению сырья, спрос на нефть превысит объёмы предложения, но до этого ещё нужно дожить. Сейчас же инвесторы не имеют ни малейшего представления, каков баланс на мировом рынке, — сказал эксперт.

Даже если страны ОПЕК+ решат дополнительно снизить добычу, это не сможет компенсировать объём выпадающего спроса в Китае и других странах, считает Артём Деев.

До конца первого квартала нефтяные котировки вряд ли поднимутся выше $55 долларов за баррель, а после публикации статистики промпроизводства в Китае в начале марта возможно снижение ниже $50 долларов, а затем отскок на фоне замедления распространения коронавируса в Европе и других странах, — отметил аналитик.

По его словам, в целом по году стоимость нефти составит $50-55 за баррель.