Цукерберг случайно помог разбогатеть канадской компании
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:10, 29 октября 2021
Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Переименование Facebook в Meta вызвало рост котировок акций канадской компании со схожим названием — Meta Materials. Их стоимость взлетела на 4,8% в первые часы после сообщения о смене названия известной соцсети. Рыночная капитализация канадской компании достигла $1,5 млрд. Таким образом Марк Цукерберг случайно помог обогатиться другой компании, сообщает CNBC.
Глава Meta Materials Джордж Паликарас в Twitter «сердечно поприветствовал» компанию Цукерберга в «метавселенной».
При этом, как пишет издание, Meta Materials не имеет ничего общего с Facebook. Технологии канадской компании используются для таких вещей, как, например, блокирование света или невидимое обогревание окна в машине. Вероятно, инвесторы скупали её акции просто по ошибке.
Акции Facebook (FB) поменяют тикер на MVRS только с 1 декабря.
Ребрендинг Facebook вызвал также рост и его настоящих акций. Накануне они подросли более чем на 3%.
Накануне Цукерберг представил новое название и новый логотип корпорации. По его словам, новый бренд позволяет акцентировать внимание на метавселенной компании, где человек будет ощущать себя в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.
Ранее стало известно, что в России собираются упростить выход на биржу для непубличных компаний. В Минэкономразвития сейчас разрабатывают законопроект о новом для РФ механизме привлечения инвестиций — SPAC. Он позволит привлекать средства инвесторов в перспективные компании благодаря размещению акций или цифровых активов вновь созданной проектной компании (SPV). Это даст возможность российским непубличным фирмам легче найти источники финансирования под своё развитие.