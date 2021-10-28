Цукерберг случайно помог разбогатеть канадской компании

Переименование Facebook в Meta вызвало рост котировок акций канадской компании со схожим названием — Meta Materials. Их стоимость взлетела на 4,8% в первые часы после сообщения о смене названия известной соцсети. Рыночная капитализация канадской компании достигла $1,5 млрд. Таким образом Марк Цукерберг случайно помог обогатиться другой компании, сообщает CNBC.

Глава Meta Materials Джордж Паликарас в Twitter «сердечно поприветствовал» компанию Цукерберга в «метавселенной».

При этом, как пишет издание, Meta Materials не имеет ничего общего с Facebook. Технологии канадской компании используются для таких вещей, как, например, блокирование света или невидимое обогревание окна в машине. Вероятно, инвесторы скупали её акции просто по ошибке.

Акции Facebook (FB) поменяют тикер на MVRS только с 1 декабря.

Ребрендинг Facebook вызвал также рост и его настоящих акций. Накануне они подросли более чем на 3%.

Накануне Цукерберг представил новое название и новый логотип корпорации. По его словам, новый бренд позволяет акцентировать внимание на метавселенной компании, где человек будет ощущать себя в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.