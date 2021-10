Цукерберг случайно помог разбогатеть канадской компании

Глава Meta Materials Джордж Паликарас в Twitter «сердечно поприветствовал» компанию Цукерберга в «метавселенной».

On behalf of @Metamaterialtec I would like to cordially welcome @Facebook to the #metaverse . #GoBeyond $MMAT #AR #VR Meta, meet META :-) https://t.co/8gOgkYTvSl pic.twitter.com/2i2PMKwzFA