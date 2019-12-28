Последнюю торговую неделю уходящего года рубль едва ли сможет занести себе что-то в актив. Конец года — традиционная пора для подведения итогов, многие трейдеры будут руководствоваться именно этим, когда решат зафиксировать прибыльные позиции по нацвалюте. По крайне мере, так поступят спекулятивно настроенные игроки, которых к этому вынудит ужесточение Московской биржей маржинальных требований по срочным контрактам.
Рубль перегрет, за декабрь он укрепился настолько, насколько не укрепилась ни одна из валют стран с развивающейся экономикой за весь год. Пик хотя бы на пару ближайших недель может совпасть с пиком на рынке энергоносителей — ценам на нефть будет трудно избежать коррекции после выхода данных от Минэнерго США. Текущие цены с лихвой отражают сценарий сокращения запасов сырой нефти на 1,8 млн баррелей.
По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, незначительной будет поддержка от нерезидентов — начиная с 31 декабря и вплоть до 3 января многие зарубежные биржи попросту не откроют торги из-за праздников. Да и в России полноценными будут только два дня и то с оговоркой (30 декабря и 3 января).
Российские игроки после завершения налогового периода с уплатой налога на прибыль будут, скорее, нуждаться в валюте для выполнения своих обязательств по внешним займам. Они будут учитывать и недовольство властей сложившимися соотношениями евро и доллара против рубля — комментарии на этот счёт главы Минэкономразвития Максима Орешкина можно воспринимать как вербальную интервенцию.
В итоге коррекционный настрой сохранится и доллар может подорожать до 62,5-62,7 рубля, евро — до 69,6-69,8 рубля.
Нефть празднует Новый год
Усиления волатильности на рынках в ближайшее время не ожидается из-за новогодних праздников: активность на рынках крайне низкая, а значимые новости начнут появляться лишь через неделю. Нефтяные котировки вплотную подбираются к максимальным отметкам середины сентября, достигнутым в результате террористических атак на главный НПЗ Саудовской Аравии. Поводы для оптимизма всё те же: ожидания скорейшего заключения промежуточного соглашения между США и КНР, а также вера в эффективность мер ОПЕК+ по балансировке рынка.
Как пояснил NEWS.ru трейдер и директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, сокращается активность и американских сланцевиков, не принимающих участие в договоренностях по снижению производства нефти.
Дело в том, что из-за возросшей буровой активности на основном месторождении США — Пермском нефтегазоносном бассейне, компании сталкиваются с крайне серьёзной проблемой — отсутствием инфраструктуры для хранения попутного газа, который является побочным продуктом, возникающим при добычи сырья.
Так как сланцевики не имеют возможности транспортировать газ с целью его реализации на рынке, а постройка необходимого для этого процесса трубопровода была перенесена на 2021 год, нефтяникам приходится запрашивать у правительства Техаса разрешение на его сжигание.
Количество подобных запросов увеличилось за последние 10 лет в 40 раз — около 6 000 в год, из-за чего внимание экологов к нефтяникам существенно возросло. Чиновники настроены крайне серьезно: существует реальная возможность ограничения добычи в регионе если экологическая обстановка продолжит вызывать опасение.
Дополнительную поддержку ценам, считает эксперт, оказывают позитивные данные по потребительской активности американцев. Внутренний спрос играет главную роль в развитии экономики США: на него приходится порядка 70% от ВВП. Согласно данным Mastercard, объём покупок в рождественские дни увеличился на 3,4% по сравнению с прошлым годом, что лишний раз подтверждает отсутствие серьёзных предпосылок для рецессии в стране. Нефтяной рынок, чутко реагирующий на положение дел в мировой экономике, моментально отреагировал на отчёт ростом котировок.
В этой связи ожидается дальнейшее движение нефтяных цен до $68,2 за баррель.
Два фактора золота
Золото традиционно меняется в цене во многом из-за двух факторов, которые и в последние дни 2019-го проявляют себя. С одной стороны, благородный металл выступает как «защитный» актив при неопределённости, рисках на рынках. Это во многом подстёгивало его рост в уходящем году как ответ на торговые войны на опасность формирования нового кризиса в мировой экономике. Однако в последние недели данный фактор отступает на второй план, поскольку Дональд Трамп анонсировал скорое подписание торгового соглашения.
Однако в конце декабря золото подвержено подъёму во многом из-за второго фактора. Как пояснил главный аналитик ЦАФТ Антон Быков, это ситуация с процентными ставками и политикой американского Федрезерва. На своём декабрьском заседании указывалось, что увеличения ставок в ближайшие месяцы не предполагается, что стало одной из основных причин ослабления доллара на Forex.
Поэтому и цена золота, выраженная в долларах, поднялась с середины месяца с $1465 до $1510 за унцию. Свою роль в предновогоднем ралли сыграло и то, что в рождественские праздники основные игроки рынка отдыхали, объёмы средств стали ниже. Это повысило волатильность и привело к тому, что котировки приблизились к важному техническому рубежу сопротивления росту на отметках около $1520.
В этой связи сейчас существует вероятность остановки роста, поскольку основные факторы уже учтены в предыдущем движении, и преодолеть сильное сопротивление окажется непросто. Есть и сформировавшаяся текущая нижняя граница поддержки цены, которая препятствует активному ослаблению. Соответственно, можно предположить сохранение котировок в диапазоне $1480-1520.
В следующем году динамика также будет зависеть от указанных основных факторов — склонности к рискам и движения доллара. В целом ситуация тревожности в мире и, соответственно, роста цены золота, далеко не преодолена и способна вызвать увеличение котировок. Но текущие цены излишне высоки. Покупка золота была бы рациональна при уходе к рубежам $1360-1400.
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