Последнюю торговую неделю уходящего года рубль едва ли сможет занести себе что-то в актив. Конец года — традиционная пора для подведения итогов, многие трейдеры будут руководствоваться именно этим, когда решат зафиксировать прибыльные позиции по нацвалюте. По крайне мере, так поступят спекулятивно настроенные игроки, которых к этому вынудит ужесточение Московской биржей маржинальных требований по срочным контрактам.

Рубль перегрет, за декабрь он укрепился настолько, насколько не укрепилась ни одна из валют стран с развивающейся экономикой за весь год. Пик хотя бы на пару ближайших недель может совпасть с пиком на рынке энергоносителей — ценам на нефть будет трудно избежать коррекции после выхода данных от Минэнерго США. Текущие цены с лихвой отражают сценарий сокращения запасов сырой нефти на 1,8 млн баррелей.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, незначительной будет поддержка от нерезидентов — начиная с 31 декабря и вплоть до 3 января многие зарубежные биржи попросту не откроют торги из-за праздников. Да и в России полноценными будут только два дня и то с оговоркой (30 декабря и 3 января).

Российские игроки после завершения налогового периода с уплатой налога на прибыль будут, скорее, нуждаться в валюте для выполнения своих обязательств по внешним займам. Они будут учитывать и недовольство властей сложившимися соотношениями евро и доллара против рубля — комментарии на этот счёт главы Минэкономразвития Максима Орешкина можно воспринимать как вербальную интервенцию. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

В итоге коррекционный настрой сохранится и доллар может подорожать до 62,5-62,7 рубля, евро — до 69,6-69,8 рубля.

Нефть празднует Новый год

Усиления волатильности на рынках в ближайшее время не ожидается из-за новогодних праздников: активность на рынках крайне низкая, а значимые новости начнут появляться лишь через неделю. Нефтяные котировки вплотную подбираются к максимальным отметкам середины сентября, достигнутым в результате террористических атак на главный НПЗ Саудовской Аравии. Поводы для оптимизма всё те же: ожидания скорейшего заключения промежуточного соглашения между США и КНР, а также вера в эффективность мер ОПЕК+ по балансировке рынка.

Как пояснил NEWS.ru трейдер и директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, сокращается активность и американских сланцевиков, не принимающих участие в договоренностях по снижению производства нефти.

Дело в том, что из-за возросшей буровой активности на основном месторождении США — Пермском нефтегазоносном бассейне, компании сталкиваются с крайне серьёзной проблемой — отсутствием инфраструктуры для хранения попутного газа, который является побочным продуктом, возникающим при добычи сырья.

Так как сланцевики не имеют возможности транспортировать газ с целью его реализации на рынке, а постройка необходимого для этого процесса трубопровода была перенесена на 2021 год, нефтяникам приходится запрашивать у правительства Техаса разрешение на его сжигание. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями директор Академии управления финансами и инвестициями

Количество подобных запросов увеличилось за последние 10 лет в 40 раз — около 6 000 в год, из-за чего внимание экологов к нефтяникам существенно возросло. Чиновники настроены крайне серьезно: существует реальная возможность ограничения добычи в регионе если экологическая обстановка продолжит вызывать опасение.

Дополнительную поддержку ценам, считает эксперт, оказывают позитивные данные по потребительской активности американцев. Внутренний спрос играет главную роль в развитии экономики США: на него приходится порядка 70% от ВВП. Согласно данным Mastercard, объём покупок в рождественские дни увеличился на 3,4% по сравнению с прошлым годом, что лишний раз подтверждает отсутствие серьёзных предпосылок для рецессии в стране. Нефтяной рынок, чутко реагирующий на положение дел в мировой экономике, моментально отреагировал на отчёт ростом котировок.

В этой связи ожидается дальнейшее движение нефтяных цен до $68,2 за баррель.

Два фактора золота

Золото традиционно меняется в цене во многом из-за двух факторов, которые и в последние дни 2019-го проявляют себя. С одной стороны, благородный металл выступает как «защитный» актив при неопределённости, рисках на рынках. Это во многом подстёгивало его рост в уходящем году как ответ на торговые войны на опасность формирования нового кризиса в мировой экономике. Однако в последние недели данный фактор отступает на второй план, поскольку Дональд Трамп анонсировал скорое подписание торгового соглашения.

Однако в конце декабря золото подвержено подъёму во многом из-за второго фактора. Как пояснил главный аналитик ЦАФТ Антон Быков, это ситуация с процентными ставками и политикой американского Федрезерва. На своём декабрьском заседании указывалось, что увеличения ставок в ближайшие месяцы не предполагается, что стало одной из основных причин ослабления доллара на Forex.

Поэтому и цена золота, выраженная в долларах, поднялась с середины месяца с $1465 до $1510 за унцию. Свою роль в предновогоднем ралли сыграло и то, что в рождественские праздники основные игроки рынка отдыхали, объёмы средств стали ниже. Это повысило волатильность и привело к тому, что котировки приблизились к важному техническому рубежу сопротивления росту на отметках около $1520. Антон Быков главный аналитик ЦАФТ главный аналитик ЦАФТ

В этой связи сейчас существует вероятность остановки роста, поскольку основные факторы уже учтены в предыдущем движении, и преодолеть сильное сопротивление окажется непросто. Есть и сформировавшаяся текущая нижняя граница поддержки цены, которая препятствует активному ослаблению. Соответственно, можно предположить сохранение котировок в диапазоне $1480-1520.

В следующем году динамика также будет зависеть от указанных основных факторов — склонности к рискам и движения доллара. В целом ситуация тревожности в мире и, соответственно, роста цены золота, далеко не преодолена и способна вызвать увеличение котировок. Но текущие цены излишне высоки. Покупка золота была бы рациональна при уходе к рубежам $1360-1400.