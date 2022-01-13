Курс евро на МосБирже превысил 87 рублей

Курс евро в ходе торгов 13 января превысил 87 рублей. До такого уровня курс европейской валюты последний раз поднимался 6 января 2022 года, сообщает ТАСС. Рост евро по отношению к рублю составлял больше 2%, а курс доллара вырос на 2,23%.

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост до 1,8% к закрытию предыдущей сессии, до 87,0375 рубля, свидетельствуют данные площадки на 17:47 мск. К 18:30 мск рост курса евро ускорился до 87,47 рубля (+2,31%), курс доллара вырос на 2,23%, до 76,37 рубля, — передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова об отсутствии большого прогресса в переговорах с США по поводу гарантий безопасности негативно сказалось на российском фондовом рынке. Индекс МосБиржи в течение 13 января падал на 2,4%, а долларовый индекс РТС опускался почти на 3%.

Рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России также резко выросла после заявлений российской стороны о безрезyльтатности переговоров с НАТО. Стоимость страховки от российского дефолта подcкочила на 19%.

Рябков 13 января заявил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности пока нет. По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Альянса непробиваемая и это вызывает тревогу.

Дипломат подчеркнул, что США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Он добавил, что Москва примет «другие меры и приёмы» в отношении западных партнёров, если США и НАТО не учтут российские требования.

Российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности завершились в Женеве 10 января.