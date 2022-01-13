Рябков не увидел оснований для новых встреч с США по безопасности

Оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности пока нет. Об этом заявил в эфире телеканала RTVI замглавы МИД России Сергей Рябков, добавив, что не видит необходимости переговоров, поскольку со стороны партнёров нет «запаса гибкости».

Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьёзным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу, — сказал он.

По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Aльянса непробиваемая, это тревожно. CША и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Mосква примет «другие меры и приёмы» в отношении западных партнёров, если США и НАТО не учтут росcийские требования.

Российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности завершились в Женеве 10 января. Проекты договора были опубликованы российским МИД 17 декабря 2021 года.

Ранее Рябков сообщил, что тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на российско-американских консультациях по гарантиям безопасности.